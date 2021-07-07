«Податковий» закон № 5600 призведе до різкого і значного подорожчання нерухомості, – Козловська

«Якщо застосовувати ці норми, які передбачені законопроєктом, то при вартості квадратного метра, наприклад, в 28 тис.грн, вона зросте до 35 300 грн», – Козловська

«Ухвалення законопроєкту № 5600 урядом відбулось без серйозного обговорення урядовцями»

Податкові зміни, запропоновані урядом в законопроекті №5600, призведуть до суттєвого зростання вартості житла для українців. Про це заявила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

«Якщо застосовувати ці норми, які наразі передбачені законопроектом, то при вартості квадратного метра, наприклад, в 28 тис.грн, вона зросте до 35 300 грн. Ці цифри для того, щоб ми розуміли, що будемо мати в кінці кінців після реалізації закону», – заявила Козловська.

За її словами, ухвалення законопроєкту урядом відбулось без серйозного обговорення урядовцями, і в результаті документ містить низку норм, проти яких виступають депутати, представники бізнес-середовища та громадськості.

«Це (законопроект 5600 – ред.) був прийнятий на позачерговому засіданні уряду, зі змістом законопроекту члени уряду ознайомитися не змогли. Тому, на превеликий жаль, ви зараз у себе на базі комітету маєте такий супротив – тому що профільні міністри його не бачили», – зазначила Козловська.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.