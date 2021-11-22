Частина Київщини без світла: де й чому відключено електроенергію

Мешканців Київщини попередили про відключення світла

У понеділок, 22 листопада, частина населення Київської області залишиться без світла через планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення електроенергії плануються:

в Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бориспільському,

Бородянському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Яготинському,

Ірпінському.

Адреси, терміни і причини відключення електроенергії

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Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде. За його словами, поточні відключення не пов'язані з економією електроенергії.

Міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

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