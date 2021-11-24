Україна втрачає репутацію на світових ринках через масовий експорт брухту, – експерт

Україна через вивезення брухту у великих обсягах може втратити цілу металургійну галузь – Гужва

Україна має запровадити обмеження на експорт брухту, щоб розвивати не турецьку, а свою металургію, та захистити українського виробника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника аналітичного центру розвитку ринкової економіки СМD Ukraine Ігоря Гужви.

За його словами, внаслідок масового вивезення брухту з України, переважно до Туреччини, вітчизняні меткомбінати вже відчувають дефіцит сировини та змушені простоювати. І далі, якщо не ввести обмеження на вивіз лому, ситуація лише погіршиться.

«Коли ми продаємо сировину, ми отримуємо від цього лише до держави експортне мито 58 євро. Ми тим самим забезпечуємо сировиною турецькі підприємства – там, де виробляється сталь та металопродукція. І ця продукція везеться на міжнародні ринки, куди могла б їхати українська металопродукція. А ми тим часом змушені самі підприємства залишати без сировини», – розповів Гужва.

На думку експерта, держава Україна через вивезення брухту у великих обсягах може втратити не лише цілу металургійну галузь, а й серйозно погіршити свою репутацію на міжнародній арені.

«Стратегічна сировина їде, у нас підприємства зупиняються. Ви розумієте, що для підприємств це дуже складна ситуація. Чому? Тому що підприємства займаються не лише закупівлею брухту та його переробкою. У них же є якісь контракти на реалізацію готової продукції. А якщо у нас є збої з постачанням сировини, то у нас починаються збої з виконанням своїх інших контрактних зобов'язань щодо постачання готової продукції. А це репутація країни, це репутація підприємства, її дуже просто втратити», – пояснив Гужва.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що влада має запровадити мораторій на експорт брухту, щоб зберегти ключову галузь економіки країни та уникнути економічної кризи. На її думку, заборона експорту металобрухту в нинішніх умовах – це питання національної безпеки України.

У свою чергу народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново запровадити тимчасову заборону на експорт металолома.