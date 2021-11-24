Відомий «аграрій» Лукашенко годує білорусів найдорожчою у Східній Європі картоплею

Подорожчання картоплі у білорусі руйнує міф про «міцного господарника» та «аграрія» Лукашенка

Ціни на картоплю в Білорусії виявилися вищими, ніж в Україні, Польщі та балтійських країнах

Ціни на картоплю на споживчому ринку Республіки Білорусь з початку поточного року зросли на 60%. Про це із посиланням на власні підрахунки повідомляє видання Zerkalo.

Видання порівняло вартість картоплі у службах доставки різних країн. А території Білорусі, у перерахунку на українську гривню, діапазон цін на картоплю становить від 13,24 грн. до 20,04 грн за кг.

В Україні середня ціна кілограму картоплі наразі становить 8-9 грн.

У Польщі можна замовити доставку картоплі за ціну, еквівалентну 10,02 грн/кг. У Литві – 11,45 грн, у Латвії – 13,24 грн.

Наприкінці вересня стало відомо, що Білорусь уперше у своїй історії почала закуповувати картоплю навіть під час збирання врожаю. Головним експортером до сусідньої республіки виявилася Україна. Загалом на той момент імпорт зріс на 40% у річному вираженні.

Раніше повідомлялося, що показники врожайності зернових України і Литви суттєво перевищують досягнення білоруських сусідів.

Також нагадаємо, що ціни на картоплю нещодавно рекордно зросли в окупованому Криму. Там упродовж жовтня середня ціна на коренеплід становила 75-100 рублів за кг (26,84-35,78 грн).

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