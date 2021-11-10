ВАКС має всі підстави відхилити скаргу ЦПК – Шабунін

Шабунін заявив, що позиція ЦПК щодо справи «Роттердам+» слабка, бо вони подали заяву про злочин від Чумака

10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Чумак відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи

Глава «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що позиція ЦПК у справі про закриття справи «Роттердам+» слабка і суд має всі законні підстави її відхилити.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Позиція ЦПК – слабка, саме тому, що ми подали заяву про злочин від вас (від Віктора Чумака - прим.). І тому ВАКС може відхилити нас і це буде цілком згідно закону», – заявив Шабунін.

Глава ЦПК визнав, що судиться проти прокуратури у цій справі спільно з заводами Ігоря Коломойського.

«Так, це правда що в процесі залишаються двоє: ЦПК і ... заводи Коломойського», – визнав Шабунін.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи.

Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».