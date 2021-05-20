Влада має не підвищувати податки, а підтримати тих, хто чесно їх платить, – експерт

«Влада має зосередитись на зменшенні рівня тіньової економіки, через що держбюджет втрачає мільярди»

Влада має підтримати легальний бізнес, а не підвищувати податковий тягар для нього, та боротися з тіньовими схемами. Про це заявив політичний експерт Олександр Мусієнко.

«На мій погляд, потрібно переглянути податкову шкалу, яка стосується людей, які заробляють або мало, або середній клас. От якраз їм не потрібно підвищувати. У нас подохідний податок, податок з доходів фізичних осіб, який формує левову частку бюджету плюс велика промисловість, тобто бізнес, який просто не може не платити податки, тому що він не може створити таку кількість ФОПів. Платять податки, так? І їх треба підтримувати», – сказав Мусієнко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, влада має зосередитись на зменшенні рівня тіньової економіки, через що держбюджет втрачає мільярди.

«Тим людям, які намагаються піти в тінь, схеми малюються і т.д. звичайно там треба розібратися і запропонувати більш справедливішу шкалу і адміністрування, процес зборів», – зазначив Мусієнко.

Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

Водночас у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.