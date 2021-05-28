ЮГОК просит премьера разобраться в отказе порта «Южный» согласовывать объемы перевалки ЖРС на июнь

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Днепропетровская обл.) обратился к премьер-министру Украины с просьбой разобраться с отказом морского торгового порта (МТП) «Пивденный» (ранее – «Южный», Одесская обл.) согласовывать объемы перевалки железорудного сырья (ЖРС) на июнь, тем самым поставив под угрозу невыполнения экспортные контракты.

Согласно находящемуся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина» письму генерального директора ЮГОКа Константина Федина в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля с копией в Мининфраструктуры, Днепропетровскую ОГА, народному депутату Дмитрию Шпенову и и.о. директора МТП «Пивденный» Сергею Ковшару, ЮГОК выражает обеспокоенность относительно неподтверждения на июнь текущего года заявленных объемов перевалки ЖРС.

«Данная ситуация вызывает тревогу как со стороны руководства и работников ЮГОКа, так и потребителей концентрата. Срыв планов поставки товарной продукции может привести к остановке производства, невыполнению плана поступление налогов в бюджеты всех уровней (около 0,5 млрд грн в месяц) и дестабилизацию работы ГМК», – констатируется в обращении руководства ЮГОКа.

Также отмечается, что это может привести к нарушению ритмичности работы ЮГОКа, несвоевременному вывозу продукции, системному невыполнению планов отгрузки, переполнению складов хранения готовой продукции и недополучению доходов с уменьшением суммы налогов для уплаты в госбюджет.

При этом подчеркивается, что от уменьшения объемов производства могут пострадать и получить убытки смежные с ГМК сектора экономики, так и отрасли, непосредственно связанные с транспортной логистикой ЖРС.

«По нашей оценке, ежемесячные потери «Укрзализныци» могут достигнуть более 100 млн грн, при этом для «Южного» недополученный доход составит около 95 млн грн в месяц, а Администрация морских портов недополучит 37 млн грн портовых сборов в месяц», – констатируется в письме.

С учетом этого гендиректор ЮГОКа просит премьер-министра посодействовать оперативному ее разрешению и принять неотложные меры для обеспечения бесперебойного экспорта железной руды предприятий-производителей, а именно обеспечить 100%-ное выполнение заявок ЮГОКа со стороны МТП «Пивденный».

Как сообщалось, ЮГОК в январе-апреле текущего года увеличил выпуск железорудного концентрата на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млн 103,3 тыс. тонн. ЮГОК в 2020 году увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 12 млн 798,4 тыс. тонн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, расположенного в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой «Метинвест» и компанией Lanebrook Ltd. (ранее мажоритарный акционер компании Evraz Group, в 2018г вышла из состава акционеров группы), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы «Приват» (Днепр).