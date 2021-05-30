Збереження необґрунтованих прайс-кепів загрожує стабільності енергосистеми – нардеп

«Енергоатом сьогодні збиткова компанія, хоча ще два роки тому був прибутковим підприємством»

НКРЕКП повинна скасувати необґрунтовані цінові обмеження на оптовому ринку е/е і ввести повноцінну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це заявила народний депутат України Вікторія Гриб в ході дискусії на платформі Центру Разумкова 21 травня.

«Необхідно скасовувати прайс-кепи і терміново ввести заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі як мінімум до кінця року. Це не конкуренція, це демпінг, і він є загрозою нашій енергетичній незалежності», - сказала вона.

Народний депутат наголосила, що президент підписав закон про надання повноважень НКРЕКП для обмеження імпорту електроенергії з РФ та Білорусі до 31 грудня 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці.

Так, за словами народного депутата, за перші три місяці 2020 року ціни на оптовому ринку електроенергії України були на 25-30% нижчими за ціни у європейських країнах, а сьогодні вони впали вже у 3 рази.

Крім того, Гриб звернула увагу на ситуацію, що склалась в країні з цінами на електроенергію різних видів генерації.

«Енергоатом сьогодні збиткова компанія, хоча ще два роки тому був прибутковим підприємством. Для того, щоб він був беззбитковим потрібно продавати електроенергію на ринку за 1,53 грн/кВтч, але вони продають набагато нижче», – відзначила народний депутат.

Народний депутат також підтримала озвучені під час заходу ініціативи Центра Разумкова щодо стабілізації ситуації а енергоринку, серед яких, введення заборони державним виробникам електроенергії здійснювати продаж без фізичного виробництва та заборона імпорту електроенергії з РФ та Білорусі. Окрім цього, Гриб пообіцяла спрямувати пропозиції у Міністерство енергетики та до Офісу президента

Нагадаємо, імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК «Укренерго» 2020 закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

У тому числі понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» має генеруючим компаніям за послуги балансування, ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.