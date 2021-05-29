Корупційний імпорт струму з Білорусі має бути заборонений назавжди – дипломат

Безсмертний вважає, що рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово є нелогічним

імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції

Рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово, лише на 4 місяці, є недостатнім і нелогічним. Про це заявив колишній посол в Білорусі Роман Безсмертний.

«Я до міністра (закордонних справ, – прим.) звертаюся, як ми виглядаємо оцим рішенням, про те, щоб відстрочити до жовтня імпорт електроенергії? Знаєте, я слухав зараз голову комітету литовського, ну нам не соромно? Після обіцянки зустрічі двох президентів ми тільки після випадку з літаком якось забороняємо і те, всього на 4 місяці», – заявив Безсмертний в ефірі телеканалу «1+1».

Він наголосив, що імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції.

«Знаєте, як вони продають електроенергію і все інше? Це на ринок, але 90% в обхід, щоб було в карман Лукашенку. Там існує дозволена корупція, там існує дозволена система злочину знущання над людьми», – додав дипломат.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з січня-лютого 2021 року. За цей період було закуплено електрики на більш ніж 1 млрд грн. Поставки тривають в щоденному режимі, всупереч ухваленому закону про їх заборону.

17 травня з вимогою зупинити імпорт в НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народний депутатів.

26 травня НКРЕКП всупереч вимогам закону обмежила імпорт з Білорусі всього на 4 місяці.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК «Укренерго» 2020 закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

У тому числі понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» має генеруючим компаніям за послуги балансування, ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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