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    Корупційний імпорт струму з Білорусі має бути заборонений назавжди – дипломат

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    Безсмертний вважає, що рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово є нелогічним - Корупційний імпорт струму з Білорусі має бути заборонений назавжди – дипломат
    Безсмертний вважає, що рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово є нелогічним
    Фото: скріншот із відео телеканалу «1+1»

    імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції

    Рішення України обмежити імпорт електричної енергії з Білорусі тимчасово, лише на 4 місяці, є недостатнім і нелогічним. Про це заявив колишній посол в Білорусі Роман Безсмертний.

    «Я до міністра (закордонних справ, – прим.) звертаюся, як ми виглядаємо оцим рішенням, про те, щоб відстрочити до жовтня імпорт електроенергії? Знаєте, я слухав зараз голову комітету литовського, ну нам не соромно? Після обіцянки зустрічі двох президентів ми тільки після випадку з літаком якось забороняємо і те, всього на 4 місяці», – заявив Безсмертний в ефірі телеканалу «1+1».

    Він наголосив, що імпорт паливно-мастильних матеріалів, а також електроенергії з Росії і Білорусі – це основа корупції.

    «Знаєте, як вони продають електроенергію і все інше? Це на ринок, але 90% в обхід, щоб було в карман Лукашенку. Там існує дозволена корупція, там існує дозволена система злочину знущання над людьми», – додав дипломат.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з січня-лютого 2021 року. За цей період було закуплено електрики на більш ніж 1 млрд грн. Поставки тривають в щоденному режимі, всупереч ухваленому закону про їх заборону.

    17 травня з вимогою зупинити імпорт в НКРЕКП звернулося Міністерство енергетики України, а 18 травня група народний депутатів.

    26 травня НКРЕКП всупереч вимогам закону обмежила імпорт з Білорусі всього на 4 місяці.

    Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема, НЕК «Укренерго» 2020 закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

    У тому числі понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» має генеруючим компаніям за послуги балансування, ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

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    Теги: НКРЕКП імпорт Роман Безсмертний ринок посол Україна корупція послуги Укренерго
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    Корупційний імпорт струму з Білорусі має бути заборонений назавжди – дипломат