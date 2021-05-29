Енергетики вимагають зустрічі з прем’єром

ТЕЦ, які входять до складу Асоціації, вимагають скасування необґрунтованих цінових обмежень на ринку електричної енергії

Українська енергетична асоціація просить невідкладно провести антикризовий штаб за участі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля через штучне обмеження цін українських виробників нижче собівартості. Про це ідеться у зверненні на сайті Асоціації.

«Знову повторюється сценарій 2020 року імпорту електричної енергії з країни агресора, що призводить до обвалу індикативної ціни електричної енергії до 1200 грн/МВтг, що не покриває навіть паливну складову», – заявили в асоціації.

ТЕЦ, які входять до складу Асоціації, вимагають скасування необґрунтованих цінових обмежень на ринку електричної енергії, або в крайньому випадку їх підняття до рівня 3000 грн/МВтг у години максимального навантаження та 2000 грн/МВтг у години мінімального навантаження.

Крім того, вони вимагають заборонити імпорт електричної енергії для приватних компаній у межах ОЕС України, а також перепродаж імпортованої електричної енергії на РДН.

Нагадаємо, в травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт годин, що в 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива.

Причина цього, за оцінками експертів, демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання з боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.

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