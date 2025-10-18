Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Які фемінітиви до слів «підліток», «свідок», «нащадок»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

На кшталт, на взір чи на зразок? 

Багатьом людям ріже око й вухо немилозвучна словосполука польського походження «на кшталт». Польске kształt – це «форма», що походить від середньоверхньонімецького gestalt – «установлений». Серед питомих українських відповідників часто фігурує сполука «на взір». Вона цікава, але погляньмо, що означає:

  • а) на вигляд, зовні. «Гетьман [Мазепа] був суворий, гарний на взір» (Ю. Мушкетик). Тобто не на кшталт;
  • б) як зразок кого-, чого-небудь. «А дівчина ота спитала: – Тітко Маріє, чи сюди кизяка в глину не треба більш? – і показала в жмені кавалок, що принесла на взір» (А. Головко). Якщо сюди підставити сполуку «на кшталт», побачимо, що значення невідповідне: «Кавалок, що принесла на кшталт». Бо кавалок принесла як зразок;
  • в) подібно до кого-, чого-небудь, як хтось, щось. «[Антей:] Будь утішена, бо наш Федон вже ж вирізьбив на взір твій Терпсіхору» (Леся Українка). «Вирізьбив на кшталт твій» – не підходить.

Отже, «на взір» не може вживатися замість «на кшталт». А от «на зразок» – може: «Вглибині зали зроблено щось на зразок відкритої сцени» (Д. Ткач). Те саме, що «на кшталт великої сцени».

До речі, у словнику «на кшталт» подається як «те саме, що на зразок». Тобто «на зразок» – основна форма. Спираймося на неї.

• 1 •

Ольга Івко: Зустріла в соціальних мережах допис зі словом «підлітка» (фемінітив до слова «підліток»). Можливо, у вас з'явиться хвилинка розібрати, чи доречна така форма? Люди збентежені, дискусії в коментарях через вживання цього слова. Дякую!

Окрім «Вебсловника жіночих назв української мови» Олени Синчак (2022 р.), цей фемінітив більше ніде не фіксується. Але це не означає, що слова немає. «Підлітка» вже в активному вжитку (як і «малючка», до речі). У цьому самому словнику є і фемінітив до слова «предок» – «предка». Ці слова утворено за аналогією до слова «свідка», яке є навіть у словниках Грінченка, Ніковського і в одинадцятитомному радянському. Також у Грінченка є «свідчиця». А від маскулінатива «нащадок» утворюються і «нащадка», і «нащадниця» (перше зафіксоване у словнику Синчак, а друге – у словнику Кримського). Отже, маємо такі фемінітиви: підлітка, предка, свідка (і сві́дчиця), нащадка (і нащадниця).

• 2 •

Ганна Віняр: Пані Ольга! Хотіла запитати саме у вас. Знімають український серіал за участю найвідоміших наших акторів під назвою «Ну, мам». Ваша думка щодо використання цієї форми звертання в українській? Знаю, що пішло з російського мовлення, бо це в росіян немає кличного відмінка.

«Мам», «тат», «ба» і подібні є в розмовному стилі, як і «Юль», «Ань», «Коль» тощо. Фактично це варіант кличного. Кличний у розмовному стилі взагалі занепадає. Ось ви звернулися до мене не в кличному відмінку: «Ольга». Треба розуміти просту річ: у розмовному стилі можна майже все, і якщо людині зручно коротко до когось звернутися, то буде і «мам», і «Петь», і «Коль», а не «мамо», «Петрику», «Миколко». Спрацьовує закон економії мовних зусиль, навіть якщо такі скорочення запозичено з російської, на жаль. Мало хто звертається до матері «мамо», а не «мам» чи «ма».

• 3 •

Ніна Насіківська: Добрий день! Я з Вінницької області. У нас є окрема назва для перцю гіркого червоного. Це перчиця. Цікаво, чому я ніколи не чула, щоб хтось десь ще вживав таке слово. Хіба не логічно замінити два, а то й три слова, на одне? І ще таке питання: мені дуже не подобається слово щавель. Воно звучить якось не по-українськи. Не можу навіть пригадати ще якісь подібні слова. На Вінниччині щавель називають щавій. І це логічно. Щавій, повій, деревій, звіробій. Що ви скажете на це?

Спочатку скажу про гострий перець (перець чилі). І в старих словниках (Уманця і Спілки, Кримського і Єфремова, Ніковського), і в СУМ-11, і в СУМ-20 це «перчиця». Дуже гарне слово, потрібно його популяризувати. А от щодо «щавлю» не погоджуся, бо це не росіянізм, адже теж є у вищезгаданих словниках. У Грінченка є і «щавель», і «щавій». А щодо одного слова замість двох, то я цілком з вами згодна, адже пишаємося, що в українській є «олія», а не «рослинне масло», водночас «творіг» замість «кисломолочний сир» вводити не хочемо. При тому, що сирів зараз безліч і варто їх розрізняти, та й це слово є в говірках і навіть в етимологічному словнику, тобто воно українське. Від «перчиці», мабуть, теж відмовляться.

• 4 •

Людмила Чеверда: Добрий день. Поясніть, будь ласка, чи є в українській мові слово «випробувальний».

Так, є. Однак СУМ-20 подає першим словом «випро́бни́й» (варіативний наголос): «випро́бувальний» – «те саме, що випро́бни́й». У словниках періоду українізації сторічної давності цих слів немає, натомість є «спро́бний», «спробунко́вий», «іспитни́й», «іспито́вий». Однак я знайшла «випробувальний» у діаспорському «Російсько-українському словнику військової термінології» Якубських за 1928 рік.

• 5 •

Наталія Лебідь: Питання до нашої мовознавиці. Латвійська мова чи латиська? Латвійці чи латиші? Я прочитала, що латвійці – це всі жителі країни, а латиші – це окремий етнос. Тому мова латиська, від слова «латиш». Ну якось так?

Так, латиська. Як казахська: у Казахстані живуть не тільки казахи, а й інші етноси, які можуть себе називати казахстанцями. Однак мови казахстанської немає. Так само й немає латвійської мови.

• 6 •

Андрій Кузин: Канадець чи канадієць? І якщо правильно не азіатський, а азійський, то й не азіат, а азієць?

СУМ-20 подає і «канадець», і «канадієць». Але «канадієць» – те саме, що «канадець». Тобто основним у словнику визначене слово «канадець». Я не вживаю «канадієць», бо не Канадія ж, як Бразилія. І авжеж, правильно від Азія – азієць. Як від Бразилія – бразилієць, а не бразиліат.

• 7 •

Наталя Манько: Як правильно: «більш розумний, ніж» чи «розумніший за»?

Розумніший за, розумніший від, розумніший (,) ніж. Однак аналітична форма з «більш» насправді не помилка, бо разом з «більш розумний» є і «менш розумний». Але перевагу віддаємо синтетичній формі вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників: більш розумний – розумніший, найбільш розумний – найрозумніший. Так само як і синтетичній формі майбутнього часу дієслова: можна і «буду робити», але краще «робитиму».

• 8 •

Мирон Будяк: Пані Ольго, як правильно казати: «багато людей зробило» чи «багато людей зробили»? «27% прийшло» чи «прийшли»? «51% проголосував» чи «проголосували»?

Підмети зі словами «багато», «мало», «чимало», «трохи», «кілька», «декілька», «безліч», «більшість», «меншість», «решта», «низка», «частина» вимагають від присудка форми однини: «багато людей зробило». А при підметах із числівниками від п’яти і більше присудок може стояти і в однині, і в множині: «27% прийшло» і «27% прийшли». Якщо підмет у своєму складі має числівник, що закінчується на один, присудок ставимо у формі однини: «51% проголосував».

• 9 •

Оксана Бевзь: На річці Стугна чи на річці Стугні?

Назви озер, рік, заток, проток, островів, гір з номенклатурним словом не узгоджуються. Про це писав академік Горпинич у статті «Складні випадки відмінювання топонімів», де наводив, зокрема, такі приклади: «у річці Гайчур», «біля острова Нова Зеландія». Але я не можу збагнути, чому не можна сказати «на річці Стугні» або «на острові Зміїному». Потрібні сучасніші дослідження, зокрема корпусні. Може, хтось із науковців на них здобудеться і зʼявиться нове правило.

• 10 •

Юлія Мальченко: З казки про поросят: «три веселих дружних брати» чи «три веселі дружні брати»? Дякую!

У сучасній мові нормативні обидва типи зв’язку. Прикметники в поєднанні з числівниками два, три, чотири та іменниками узгоджуються з останніми у відмінку (три веселі дружні брати), і це давніша форма узгодження. Але мовна практика знає і такий тип сполучення: три веселих дружних брати. Форми з родовим відмінком прикметника фіксуються в українській мові вже з XV століття, тобто це не російський вплив. Також представлені у класиків: «Очі їх стрілися, як чотири найкращих квітки» (М. Коцюбинський); «В кожному возі по чотири воли сивих ішло» (Марко Вовчок). До речі, в чинному правописі (§ 107) поруч із «пʼять других» і «три пʼятих» вказано «дві третіх» (а не «дві треті») й «три четвертих» (а не «три четверті»).

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неможливо збагнути, яким боком геніальна поема може бути причетна до російської літератури?
З цього твору почалася системна фальсифікація української історії Росією
15 жовтня, 21:00
Вірно чи правильно? 10 запитань до мовознавиці
Вірно чи правильно? 10 запитань до мовознавиці
20 вересня, 10:00
Зверніть увагу: горнятко каші, а не кави! 10 запитань до мовознавиці
Зверніть увагу: горнятко каші, а не кави! 10 запитань до мовознавиці
27 вересня, 08:30
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
4 жовтня, 09:30
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
11 жовтня, 10:00
Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
17 вересня, 11:39

Інтерв'ю

Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
Чому занепадає кличний відмінок? 10 запитань до мовознавиці
«Альо, Тамбов?». Що думають росіяни про війну та українців
«Альо, Тамбов?». Що думають росіяни про війну та українців
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua