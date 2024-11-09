Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Не Ваня, Вася і Петя... Філологиня пояснила українцям, як уникнути зросійщення їхніх імен

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Не Ваня, Вася і Петя... Філологиня пояснила українцям, як уникнути зросійщення їхніх імен
Під час тривалого перебування України у складі російської імперії та СРСР нам навʼязали московські форми жіночих та чоловічих імен
ілюстрація: Ольга Васильєва/Facebook

«Толіки» й «Віталіки» – це суржикізми та наслідок зросійщення, стверджує Ольга Васильєва

В українських іменах, на відміну від росмійських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. Це правило нагадала філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Фахівчиня розповіла, що на Полтавщині столітня бабуся називала свого онука (її чоловіка) Толиком і Толькóм, але ніколи – Толіком. «Толіки» й «Віталіки» – це суржикізми та наслідок зросійщення, стверджує Ольга Васильєва.

Вона нагадала, що розмовні (не паспортні) форми в українські мові такі:

  • не Ваня, а Ванько‌, Іванко або Івась;
  • не Міша, а Мишко, Михайлик або Михась;
  • не Юра, а Юрко, Юрчик‌ або Юрась;
  • не Діма, а Митько, Дмитрик або Дмитрусь;
  • не Петя, а Петько, Петрик або Петрусь;
  • не Паша, а Павлик або Павлусь;
  • не Андрєй чи Андрюша, а Андрійко або Андрусь;
  • не Гордєй чи Гордюша, а Гордійко або Гордусь;
  • не Костя чи Костік, а Костик, Кость або Костусь;
  • не Саша, а Сашко, Санько, Олелько або Лесь, Лесик;
  • не Альоша, а Олекса, Олешко або Лесь, Лесик;
  • не Льоня, а Ленько або Лесь, Лесик;
  • не Олєжа, а Олежко, Олькó або Лесь, Лесик;
  • не Гріша, а Гришко, Гриць або Гринько‌;
  • не Нікіта, а Микитка або Микитко;
  • не Коля, а Миколка або Колькó;
  • не Сьома, а Семко, Сенько або Семенко;
  • не Стьопа, а Стець, Степко або Степанко;
  • не Женя, а Геник, Генусь, Генько або Євгенко;
  • не Гєна, а Генко, Геник, Генусь або Геннадь;
  • не Жора, а Горко або Гошко;
  • не Гера, а Германко або Герко;
  • не Рома, а Романко, Ромась або Ромко;
  • не Дєня, а Дениско або Денько‌;
  • не Тьома, а Артемко або Темко;
  • не Тіма чи Тімоша, а Тимко;
  • не Вася, а Василько, Васьо‌ або Васько;
  • не Марік, а Марик або Марко;
  • не Даня чи Данік, а Даник, Данько або Данилко;
  • не Бодя, а Богдась, Богданик, Даник, Данько або Богданко;
  • не Боря, а Борик, Борко або Бориско;
  • не Слава чи Славік, а Славик або Славко;
  • не Владя чи Владік, а Владик або Владко;
  • не Толя чи Толік, а Толик або Только;
  • не Віталя чи Віталік, а Вітик або Вітась;
  • не Вітя, а Вітик або Вітько;
  • не Федя, а Федусь або Федько‌;
  • не Вова, а Володик або Володько;
  • не Сєрьожа, а Сергійко;
  • не Кірюша, а Кирилко;
  • не Ігорьоша, а Ігорко;
  • не Глєбушка, а Глібко;
  • не Іллюша, а Ілько‌;
  • не Льова, а Левко‌;
  • не Сєва, а Севко.

«Зауважу, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук). Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років», – підкреслила філологиня.

Вона пояснила, що під час тривалого перебування України у складі російської імперії та СРСР нам навʼязали жіночі закінчення для чоловічих імен. Наприклад, у Поліссі завжди розрізнялися Васьо – чоловік і Вася – жінка, а зараз чуємо всюди «Вася» і для жінок, і для чоловіків. Те саме із «Саша»/«Шура» та «Женя», хоча це жіночі форми (теж зросійщені, бо в Україні Олександра – це Саня, Санда або Леся, а Женя – Ївга, Геня або Євгенка).

В Україні поширені й такі московські форми жіночих імен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта й інші, які, на думку Ольги Васильєвої, потребують заміни:

  • Наташа – Ната, Наталка, Наталя;
  • Маша – Маруся, Марічка, Марійка;
  • Даша – Дара, Даруся, Дарця;
  • Глаша – Глафа, Глафця;
  • Катюша – Катруся, Катря, Катеринка;
  • Іріша – Іруся, Іринка; Орися, Оринка;
  • Ксюша – Ксеня.;
  • Анюта – Ганнуся, Ганя, Ганця;
  • Альона – Олена;
  • Крістіна – Христина, Христя.

«Ганна – ім'я єврейського походження (в оригіналі Ḥannāh). У грецьку мову воно зайшло з івриту і стало Анна. Чоловічий варіант єврейського імені – Ханан. Тож українське звучання Ганна найближче до оригіналу, навіщо його уникати й соромитися?», – пояснила редакторка.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану питання державної мови набуло ключового значення, а кожне українське слово – внесок у перемогу України. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, вітаючи українців із Днем української писемності та мови, який відзначався 27 жовтня. За його словами, це свято – важливий чинник консолідації українців, збереження культурної спадщини та зміцнення національної ідентичності.

Читайте також:

Теги: мова українці українська мова Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Арестович на початку повномасштабного вторгнення намагався заспокоїти українців
Про що мають говорити сьогоднішні «арестовичі»
20 жовтня, 16:00
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08
Травма гравця збірної України
Гравець збірної України отримав моторошну травму під час матчу з Чехією
14 жовтня, 22:58
Застосунок пропонує нову функцію
У застосунку Monobank з'явилась нова функція
17 жовтня, 13:06
Де у Києві купити сільськогосподарську продукцію: адреси
Де у Києві купити сільськогосподарську продукцію: адреси
28 жовтня, 13:12
За словами Шмигаля, зимова «єПідтримка» разом з іншими програмами матиме вагомий кумулятивний ефект
Україна готує комплексний пакет зимової підтримки родин
29 жовтня, 13:14
На війні загинув 23-річний український дзюдоїст із Дніпра, військовослужбовець ЗСУ Даніель Класс
Призер чемпіонату України з дзюдо. Згадаймо Даніеля Класса
31 жовтня, 09:00
Вітер з півночі дме, однак хмар немає – йде похолодання
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада, 00:00
Чехія буде ретельно відслідовувати допомогу українцям
Махінації з гуманітарною допомогою: як Чехія каратимиме українських біженців
4 листопада, 08:50

Наука та освіта

Не Ваня, Вася і Петя... Філологиня пояснила українцям, як уникнути зросійщення їхніх імен
Не Ваня, Вася і Петя... Філологиня пояснила українцям, як уникнути зросійщення їхніх імен
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
У 2025 році для студентів буде запроваджено базову військову підготовку: деталі
У 2025 році для студентів буде запроваджено базову військову підготовку: деталі
Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році
Названо найпопулярніші робітничі професії серед вступників у 2024 році
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
Верхи на астероїді: українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом
Верхи на астероїді: українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
389K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
75K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
7190
Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
5556
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
США дозволили відправити військових підрядників в Україну, вартість Bitcoin побила рекорд: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua