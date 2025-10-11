Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Мати рацію, мати слушність чи бути правим: як правильно?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

У ювілейному, 30-му, випуску «Мовного питання» розберемо мовностилістичний міф про те, що «не можна бути правим чи неправим, можна тільки мати рацію або слушність».

Основне, на що має спиратися розсудливий мовець у слововжитку, – це словники і твори класиків (якщо не йдеться про розмовний стиль, у якому можна все). Сучасний академічний тлумачний словник (наголошую, що вище за академічний немає нічого) містить слова «правий / неправий» у потрібних нам значеннях без позначок «рідковживане», «діалектне» чи «розмовне». «Пра́вий – який має рацію у чомусь: Своє взяв та й прав (М. Номис); Оксані було тяжко признати, що інший раз свекруха її права (Грицько Григоренко); Це мені наука на все життя – правий ти чи ні, маєш рацію чи ні, заявляй про це одверто!» (М. Білкун); – Ти правий... Треба тікати (К. Гриб)». 

Зверніть увагу на наголос: він на першому складі. Так само СУМ-20 містить слово «непра́вий»: «який не має рації, помиляється. – Я мушу сказати тобі те, що думаю. Спростуй, доведи, що я неправий, коли зможеш... (В. Владко); Він такий особливий чоловік, що може погодитись, коли неправий, визнає помилку (Ю. Покальчук); Невже я був неправим геть у всьому, що вчора балакав? (С. Процюк)».

Якщо у словнику приклади для «неправий» належать сучасним письменникам, то «правий» уживали й класики XIX століття (Матвій Номис і Грицько Григоренко). Логічно, що це так само українське слово, бо «правий» має спільний корінь із «правдою».

А що ж до «мати рацію» та «мати слушність», то «рація» запозичена через польське посередництво з латинської мови (лат. ratiō «рахунок; мислення; міркування; розум; сенс, підстава»), а «слушність» – це наполовину полонізм, наполовину богемізм, адже польське słuszny походить від чеського slušnó («пристойний, ввічливий, належний, порядний»).

Отже, можна вживати кілька словосполук: «маєте рацію», «маєте слушність», «ви пра́ві», «ваша правда». Не відмовляймо мові в синонімійному багатстві.

• 1 •

Віталій Штань: Прочитав у вашої колеги-редакторки, що правильно не відтік клієнтів, а відплив клієнтів. Тоді виходить, що і витік (утєчка) даних – це виплив даних?

СУМ-20 подає «відтік» і «відплив» як синоніми: «відплив (відтік) капіталу – див. відплив»; «відтік (відплив, відтікання) умів (мізків)». Тобто правильно і відтік клієнтів / капіталу / мізків, і відплив клієнтів / капіталу / мізків. Авжеж, ви правильно зауважили, що тоді «витік даних» мав би бути «виплив» або «витікання». Однак у словнику небажана втрата яких-небудь цінностей, інформації і т. ін. – це тільки «витік».

• 2 •

Сергій Марʼяненко: Прикметник «тильний», «тильна сторона долоні» – це правильно?

Чому ж ні? «Тильний» – українське слово. Також можна сказати «затилля долоні». «Затилля» у тлумачному словнику – те саме, що тил (задня, зворотна частина, сторона чого-небудь; бік, протилежний передньому, лицьовому). Цікаво, як змінюються тлумачні словники. У СУМ-11 перше значення «затилля» – це «задня частина, тильний бік чого-небудь», а друге значення – «місце позаду сільських дворів». А вже в СУМ-20 перше значення «затилля» – це чомусь «потилиця», а друге – «те саме, що тил». Про сільські двори вже не йдеться.

• 3 •

Оксана Притичук: Обязаловка – обовʼязковка? Хочеться якось українізувати це слово.

Навіщо? У попередніх випусках ми вже писали, що ідіоми та сленгізми / жаргонізми не перекладаємо буквально. Ідіоми треба добирати свої (їх у нас вдосталь), а сленгізми та жаргонізми російського походження залишати без змін для передавання експресії. Сюди належать і такі слова, як «стрьом», «смотрящий», «общак» та інші. «Обязаловка» теж. Звісно, такі одиниці обмежені певними стилями мовлення.

• 4 •

Ольга Квітченко: Як українською сказати «интермиттирующий прием железа»?

Інтермітуюче приймання заліза. Тобто приймання не щодня, а у визначені дні. Лексеми «інтермітуючий» немає в академічних словниках, зате потрапила вона в інтернет-ресурс «словник.юа» (активних дієприкметників теперішнього часу в ролі прикметників не треба боятися). Утім, є гарний синонім: перемі́жний – який діє, проявляється, простежується і т. ін. з перервами, циклічно. Тому «переміжне приймання заліза» теж можна. 

• 5 •

Марія Лесик: Як українською буде «чистоплотный» і «морально нечистоплотный»? 

Охайний. У Грінченка ще є «чистюк». А в контексті моралі – доброчесний / недоброчесний.

• 6 •

Назар Прямоступ: Російське «зевака» – це ж не «роззява». А як тоді?

Так, роззява – це неуважна людина. Таке в цього слова перше значення у тлумачному словнику. Друге значення – забудькувата людина, і тільки третє – людина, яка, гайнуючи час, задивляється на кого-, що-небудь. Для третього значення в нас є окрема слово: витріщака (словник Грінченка). Згадалося оповідання Степана Васильченка «Витрішки»: «По дорозі я все сіпаю маму за полу та розпитую про ті ви́трішки. Мама вже й говорити не хочуть про них, а я все допитуюсь. Набридло мамі слухати мене, вони й кажуть: – Прийдеш на базар, витріщиш очі, – ото й будуть ви́трішки».

• 7 •

Андрій Шкіль: Як правильно, на Ваш погляд, буде затвор чи затвір у зброярстві?

Академічний сучасний тлумачний словник подає безальтернативно: «затвор». Старі словники «затвір» теж не фіксують, хоча шкода, бо там мало бути чергування о/і в закритому складі. Натомість «Російсько-український словник» Ізюмова (1930) російське «ружейный затвор» перекладає як «за́сувка»; «Російсько-український академічний словник» Кримського і Єфремова (1924–1933) подає «за́сув» (щоправда, без уточнення, що це про зброю), а «Російсько-український словник технічної термінології» Шелудька і Садовського (1928) «оружейный затвор» перекладає просто «замок». Мені найбільше подобається «за́сув».

• 8 •

Наталія Чепірко: Оціночне судження чи оцінне? Діяльність оціночна, оцінкова (як злітно-посадкова смуга, а не злітно-посадочна) чи оцінна?

Судження оцінне. А от діяльність законодавство помилково прописало як «оціночну». Також «оціночна вартість», «субʼєкт оціночної діяльності» тощо. Має бути не оціночна і не оцінкова, а оцінювальна. Це слово є в усіх тлумачних словниках і означає «той, що визначає ціну, вартість чого-небудь». СУМ-20 слово «оціночний» узагалі не подає (на відміну від СУМ-11), воно кальковане і не потрібне.

• 9 •

Олекса Свириденко: «Людці» – це аналог російського «людішки»? А «посполиті»? А «українчики»?

До середини XVII століття до посполитих належало міщанство і селянство, а потім – тільки селянство. На сьогодні «посполитий» – «той, який належить до звичайних людей, простого народу» (тлумачний словник). Саркастична цитата з роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»: «Олігархи, нардепи, бізнесмени, очільники .. і попзірки – ось він, золотий фонд суспільства, його неоціненний скарб. Всі інші – це маса, це посполите тло».

Що ж до слів «людці́», «люди́ська», то в СУМ-20 «людці́» – це недостойні люди, а «людиська» вже не марковане як зневажливе, тоді як у СУМ-11 «людиська» ще зневажливе. І тут, на диво, я згодна з трактуванням радянського словника, бо є рядок українського фольклориста Матвія Номиса: «Єсть люди, єсть і людиська». Згадався підпис на фейсбук-сторінці Лариси Ніцой: «Люблю усіх дітисьок на світі». «Дітиська» – теж суперечлива форма, бо в СУМ-11 подане як «зневажливе», а вже в СУМ-20 – просто розмовне нарівні з «дітлахами» і «дітлашнею». Суперечлива, бо суфікс -иськ- згрубілий: страховиська, чудовиська, збіговиська, ножиська, ручиська тощо.

А слово «вкраїнчик» приписують Іванові Франку (зневажлива назва, яку давали народовцям-українцям прихильники галицької москвофільської партії). Воно означає українця з інфантильним світоглядом, обмеженим власною етнокультурою. Однак може бути і зменшено-пестливою формою від «українець»: малий українчик (як мала україночка). Шкода, що цілком гарне слово (зменшено-пестливе) перетворилося на зневажливе. Відгонить українофобією.

• 10 •

Микола Петренко: Дуже часто бачу проблеми з відмінюванням прізвищ у поєднанні зі словами «родина» чи «сім'я». Часом відомі люди навіть на білбордах пишуть свої прізвища з помилками. Наприклад, «допомога від родини Усик», «вітання від родини Бобло», «допомогу родині Попко». На моє переконання мало б бути написано «родина Усиків», «родина Боблів», «родині Попків». Чи правий я?

Так, праві. Ми писали про це у 21-му випуску. Сімʼя Усиків – як «Тріо Мареничів» (де були дві жінки і чоловік). Тобто якщо йдеться про групу, в якій є і жінки, і чоловіки, то прізвище змінюється у множині. Але якщо в сімʼї самі жінки, то прізвище не змінюється: сімʼя Гуменюк (де, наприклад, мати і донька), сестри Гуменюк.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: Ольга Васильєва правопис українська мова словник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окуповані землі визволяють чи звільняють? 10 запитань до мовознавиці
Окуповані землі визволяють чи звільняють? 10 запитань до мовознавиці
13 вересня, 09:30
Зверніть увагу: горнятко каші, а не кави! 10 запитань до мовознавиці
Зверніть увагу: горнятко каші, а не кави! 10 запитань до мовознавиці
27 вересня, 08:30
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
4 жовтня, 09:30
Олена Івановська: Ми не говоримо про блокування, бо це не наш шлях
Нова мовна уповноважена оголосила наступ на платформи, які підсовують російський контент
16 вересня, 09:59
Олена Івановська провела низку зустрічей з представниками різних груп активістів
Нова уповноважена з захисту державної мови повідомила, чи з’являться в Україні «мовні патрулі»
15 вересня, 12:28
Мовна омбудсменка зазначила, що в Україні часто сприймають іноземне як престижне
«Інша крайність». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію з використанням англійської в Україні
17 вересня, 05:06
Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
17 вересня, 11:39
Омбудсменка пояснила, що для ефективної роботи з цією проблемою необхідне розширення штату Секретаріату
«Серйозна проблема». Нова мовна омбудсменка оцінила ситуацію на Закарпатті
17 вересня, 15:34
Найбільше порушень було пов’язано з відсутністю української версії сайтів інтернет-магазинів та інших веб-сайтів
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
7 жовтня, 11:17

Інтерв'ю

Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
Хто такі «українчики»? 10 запитань до мовознавиці
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
Бариста чи барист і баристка? 10 запитань до мовознавиці
Доброволець Любомир Романюк: Армія має провести аудит – скільки військових з 1 млн сидять в тилу
Доброволець Любомир Романюк: Армія має провести аудит – скільки військових з 1 млн сидять в тилу

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua