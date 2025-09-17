Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит
колаж: glavcom.ua

Олена Івановська: «Російська мова як друга державна або регіональна негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували»

Новопризначена мовна омбудсменка Олена Івановська заявила, що надання російській мові статусу другої державної або регіональної є «червоною лінією» для України. Вона підкреслила, що будь-який білінгвізм неприпустимий, оскільки це може призвести до втрати державності. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Івановська вважає, що повернення до білінгвізму «негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували» до повномасштабного вторгнення. За її словами, це «відкриє ворота «русскому міру»», що дозволить Росії продовжити свою культурну експансію по всій території України.

«Цей «рускій мір» тихою сапою продовжить свою експансію вже не на окупованих територіях, а по всій Україні. Тоді всі наші подвиги, наш опір, усі втрати та випробування, які ми пройшли як політична нація, виявляться марними. Бо з великою часткою ймовірності ми просто втратимо нашу державу», – зазначила Олена Івановська.

Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит. «І ми не маємо права його опускати», – підсумувала Олена Івановська.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви. Зокрема, Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної» та гарантувати «безпеку для російських православних церков». Він також запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував: заява Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська. 

Читайте також:

Теги: росія мова українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журова зробила дивну заяву
Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід
20 серпня, 18:47
Під санкції потрапили киргизький Capital Bank та його директор Кантемір Чалбаєв
Британія вдарила санкціями по Киргизстану за допомогу Росії
20 серпня, 20:07
Поблизу НПЗ зафіксовано пожежу
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ 
21 серпня, 00:38
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
Дрони атакували Воронезьку область: пошкоджено об'єкт енергетики
21 серпня, 06:37
Україна закликала своїх партнерів запровадити нові жорсткі санкції через дії РФ
Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
26 серпня, 04:39
Гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс особисто обговорював можливе повернення до Росії з Трампом
Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ
27 серпня, 05:48
Український воїн після повернення з російського полону
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
27 серпня, 12:56
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
2 вересня, 01:38
Для того, щоб встановити стабільний і міцний мир, нині необхідно тиснути на Росію, пояснює свою позицію Джон Гербст
Коли закінчиться війна і що зупинить Путіна? Експосол США в Україні дав відповідь
14 вересня, 21:16

Суспільство

Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Координаційний штаб: ФСБ полює за родинами полонених
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»
Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло
Україна чи Польща? Де вигідніше орендувати житло
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом
Потрапив під снайперський обстріл у районі Бахмута. Згадаймо Сергія Пенюка
Потрапив під снайперський обстріл у районі Бахмута. Згадаймо Сергія Пенюка
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua