Переговори з Путіним. Нова мовна омбудсменка визначила «червону лінію»

Олена Івановська: «Російська мова як друга державна або регіональна негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували»

Новопризначена мовна омбудсменка Олена Івановська заявила, що надання російській мові статусу другої державної або регіональної є «червоною лінією» для України. Вона підкреслила, що будь-який білінгвізм неприпустимий, оскільки це може призвести до втрати державності. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Івановська вважає, що повернення до білінгвізму «негайно відкине нас на позицію, з якої ми стартували» до повномасштабного вторгнення. За її словами, це «відкриє ворота «русскому міру»», що дозволить Росії продовжити свою культурну експансію по всій території України.

«Цей «рускій мір» тихою сапою продовжить свою експансію вже не на окупованих територіях, а по всій Україні. Тоді всі наші подвиги, наш опір, усі втрати та випробування, які ми пройшли як політична нація, виявляться марними. Бо з великою часткою ймовірності ми просто втратимо нашу державу», – зазначила Олена Івановська.

Олена Івановська наголосила, що мова – це колиска нашої національної душі і наш щит. «І ми не маємо права його опускати», – підсумувала Олена Івановська.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви. Зокрема, Путін вимагає надати російській мові статус «офіційної» та гарантувати «безпеку для російських православних церков». Він також запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував: заява Путіна щодо офіційного статусу російської мови в Україні зроблена для ускладнення мирного процесу. Лідер української держави наголосив, що в Україні є лише одна державна мова – українська.