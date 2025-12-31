Люди року-2025. Українська версія

Підбиваємо підсумки 2025 року

Традиційне підсумкове новорічне опитування «Главкома» відбувається наприкінці четвертого року повномасштабної війни. Примітно, що людиною року, як і попередні роки, більшість опитаних називає збірний образ українського солдата.

Найбільшим розчаруванням для багатьох стала політика президента США Дональда Трампа, а також неспроможність американської системи нейтралізувати шкоду від його рішень.

Після чотирьох років кривавої війни українці продовжують знаходити для себе розраду Попри обстріли, попри блекаути, життя триває: Артем Пивоваров збирає сім палаців спорту, українські режисери знімають неймовірне кіно, наші поети продовжують торкатися сердець метафорами.

Люди з різних сфер, експерти та моральні авторитети розповіли «Главкому», кого вважають персонами року, поділилися тим, що їх приємно вразило, а що розчарувало у 2025-му та розкрили свої надії на 2026-й. Для усвідомлення того, наскільки різним життям живе Україна та Європа у рожевих окулярах, ми опитали й молодого репортера DW з Німеччини. Порівнюємо і робимо висновки.

Людина року

Наші військові, наші волонтери, це наш театр ім. Івана Франка, котрий перевершує себе у допомозі Збройним Силам, це наша країна героїв.

Відкриття року

Одне з відкриттів – поет, який був номінований на премію імені Тараса Шевченка, Богдан Томенчук.

Ми залишимось тут.

Ми за них зобов'язані жити,

Бо за всіх і за все переплачена ними ціна.

Розчарування року

Розчарувань може бути багато, й приводів було достатньо протягом року. Головне – не зачаровуватись. Робити кожен свою справу на користь рідній країні, то не стане часу на смуток.

Надія на наступний рік

Більш десятка років надія одна – порятунок України. 2026-й матиме той же ж сенс. Та саме спасіння не надійде, його потрібно наближати всіма силами, всією спільнотою!

Людина року

Український воїн.

Відкриття року

Тенденція, що попри все Україна виграла. Торік відчувалися занепадницькі настрої. Для мене кожен рік великої війни, коли Україна вистоює і витримує, це відкриття. Це означає, що народ змінився. Я пам'ятаю той час, коли мені прекрасні люди в Україні показували пальцем біля скроні: «Що ти робиш? Ти лобом проти стінки ідеш, ти не проб'єш стіну. Не йди, ти ж тільки занапастиш життя у тому дисидентстві». Сьогодні величезний процент України готовий боротися.

Розчарування року

Разюча зміна Сполучених Штатів Америки.

Надія на наступний рік

Я, переконаний, що у Господа Бога є багато способів разюче змінити розстановку фігур на шаховій дошці. Можливостей у Господа є багато, і ми це побачимо наступного року.

Людина року

Кожен воїн Збройних Сил України, який захищає нашу країну і завдяки якому ми живемо та живемо на своїй землі.

Відкриття року

У 2025 році Україна підписала Рамкову Конвенцію Ради Європи про штучний інтелект та права людини, демократію та верховенство права. Конвенцію розробляли протягом трьох років, і Україна також активно долучалася до цього процесу як учасниця Комітету зі штучного інтелекту Ради Європи. Наша держава, яка є однією з провідних у розвитку нових технологій, має рухатися шляхом захисту демократії та прав людини у світі штучного інтелекту, алгоритмів та великих даних.

Розчарування року

Корупція, яка пронизує фактично всі сфери нашого життя й руйнує нашу країну. Нестача або відсутність чесної комунікації з суспільством. Коли одні люди підтримують, виборюють та розвивають цінності взаємоповаги у суспільстві, поваги до прав, а інші це знецінюють і діють навпаки – це розчаровує, але спонукає ще більше боротися у захисті прав.

Надія на наступний рік

Віра в те, що наш український народ продовжить виборювати свою державність, ідентичність одночасно зі збереженням демократії. І кожен з нас на своєму місці буде робити все можливе для цього.

Людина року

Для мене це Юрій Рибчинський – народний артист України, жива легенда нашої культури. Цього року йому виповнилося 80 років, і якщо подивитися на масштаб створеного ним – це десятки безсмертних пісень, рок-опери, романси, книги, поетичні збірки. На його піснях виросло вже кілька поколінь українців. Багато з них люди сприймають як народні – і це найвищий рівень визнання для автора. Коли глядач каже: «Та це ж народна пісня», – це означає, що вона назавжди стала частиною нашої культурної ДНК.

Відкриття року

Безперечно, відкриттям року для мене став Артем Пивоваров. Сім аншлагових концертів у Палаці спорту, це вже говорить саме за себе. Я був на одному з концертів і залишився під величезним враженням. Це артист із глибоким змістом, потужною енергетикою та неймовірною працездатністю. Композитор, виконавець, актор – багатогранна, сучасна й дуже сильна постать. Вважаю, це відкриття не лише для мене, а й для всієї української естради.

Розчарування року

Розчаруванням року для мене стали не конкретні імена, а явище загалом – артисти, які в найважчий для країни час виїхали за кордон і обрали позицію мовчазного спостерігача. Культура має величезну силу впливу. Саме митці могли й можуть бути голосом України у світі, підтримувати армію, об’єднувати людей, працювати на перемогу. Коли цього не відбувається – це болісно сприймається суспільством. У важкі моменти народ дуже чітко відчуває, хто з ним, а хто – ні.

Надія на наступний рік

Надія в нас усіх одна – мир. Щоб не гинули наші хлопці й дівчата, щоб усі повернулися додому живими. Щоб кожен міг робити свою справу на своєму місці: захищати, лікувати, творити, відновлювати, прославляти Україну та піднімати її з руїн. Це наша спільна мрія й наша спільна мета.

Людина року

Починаючи з 2022-го, люди року – це ЗСУ. Навіть близько поставити нікого за значенням для світу і для України.

Відкриття року

Їх багато. Сім палаців спорту Пивоварова – у шоубізі, перемоги Магучих і Усика у спорті, Третій армійський корпус, 225 бригада і спецоперації ГУР і ЗСУ у воєнній справі, «Ти – Космос» у кіно.

Розчарування року

Червона доріжка перед Huilom в Анкоріджі, примушування України до капітуляції адміністрацією Трампа, лояльність влади до проросійських політичних сил, подальше існування російського паханату в Україні, ганебна справа «Мідаса», російська мова на дитячих майданчиках і 14 сезон «Холостяка» (згадав, щоб ви посміхнулися).

Надія на наступний рік

Повернення США у позицію головного союзника України у війні з РФ, передача усіх російських активів Україні, арешт усіх проросійських політиків за держзраду, передача усіх церков так званої УПЦ МП в користування ПЦУ і УГКЦ, реформа армії.

Людина року

Трамп. Як би ми не ставилися до нього, це людина, яка найбільше і неоднозначно вплинула на весь світ і на нас зокрема.

Відкриття року

Нічого не спадає на думку.

Розчарування року

США – як держава, як політична система, як наш партнер.

Надія на наступний рік

Надія на мир. Але, на жаль, це нам не гарантовано.

Людина року

Воїн ЗСУ, який 300+ днів тримається на позиції без ротації.

Відкриття року

Не можу сказати.

Розчарування року

Політичне керівництво Сполучених Штатів. І це не персонально про Трампа, бо ми і раніше все про нього розуміли. Я маю на увазі інституційно владу США та її демократію, яка виявилась недостатньо спроможною – принаймні, на даний момент.

Надія на наступний рік

Як сказав наш президент, «щоб він здох». Я думаю, це вирішить багато проблем.

Людина року

Для мене людиною року стане збірний образ захисників, які боронять нашу країну та які віддали життя за неї. Також хочу відзначити рятувальників та енергетиків. Попри ту величезну кількість атак, які здійснюються на нашу країну, вони продовжують роботу рятуючи людям життя, надаючи світло

Відкриття року

Відкриттям року для мене стали ті люди, які вийшли на протести після горезвісного прийняття закону проти незалежності НАБУ та САП. Попри війну й усе, що коїться в країні, громадянське суспільство вкотре показує, що корупції та «кумівству» на державних посадах не місце в Україні. Дуже радий бачити, що саме через думку народу закон було змінено й антикорупційні органи не втратили своєї незалежності.

Розчарування року: «мирні перемовини». Весь процес навколо цього питання виглядає абсурдно: починаючи від початкового мирного плану, у формуванні якого Україна взагалі не брала участь, і закінчуючи скаженими вимогами, які майже нічого не передбачають від Росії, а водночас Україна має віддати все. Дуже хочеться вірити, що мир для України буде справедливим.

Надія на наступний рік

Надія залишається незмінною. Я бажаю справедливого миру для України. Можливості розвитку нашої країни, нашого молодого покоління без ризику ракетних обстрілів, без відключень світла та без поховань своїх близьких. Ця війна забирає найкращих синів та доньок України, і звичайно, хочеться, щоб це все зупинилося і більше ніколи не починалося. Для цього потрібні надійні гарантії безпеки, і я дуже сподіваюся, що Україна їх отримає у 2026 році.

Людина року

Сідні Свіні.

2025 рік став для американської акторки сідні Свіні надзвичайно насиченим. Так, рекламна кампанія American Eagle під слоганом «Сідні Свіні має чудові джинси» (Sydney Sweeney Has Great Jeans) спричинила гучний скандал через неоднозначну гру слів «jeans» (джинси) та «genes» (гени). Критики сприйняли його як приховане просування ідей євгеніки та вищості білої раси. Сама Свіні заперечила будь-який політичний підтекст, заявивши, що була щиро здивована такою реакцією на звичайну рекламу одягу. На зйомках третього сезону «Ейфорії» між Сідні і Зендеєю виникла напруженість через різні погляди на розвиток сюжету та розбіжності в політичних переконаннях. Крім того, Сідні розкритикували за вибір образу від Miu Miu, який був натхненний зіркою 1950-х Кім Новак і зовсім не відповідав темі балу, присвяченій афроамериканській моді. Соцмережі звинуватили акторку в ігноруванні культурного контексту заходу, назвавши її вихід одним із найбільш недоречних того вечора.

Відкриття року

Джин 0% – G&T без похмілля!

Розчарування року

Те, що «Ноттінгем Форест» не потрапив до Ліги чемпіонів.

Надія на наступний рік

Більше яскравих подій, ніж у 2025 році.

Людина року

Захисник України – воїн. Незламний український воїн. Цього року його уособленням для мене став бойовий медик Сергій Тищенко з позивним Вітер, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади. Він пробув на позиції 471 день – з літа 2024 року до осені 2025-го. Тримав оборону, командував особовим складом і рятував побратимів у Бахмутському районі. При цьому Сергій переконаний: його 471 день – не межа, просто про інші такі ж феноменальні звитяги поки не відомо публічно. Сергій Тищенко відзначений найвищим званням Героя України. Інтерв’ю з ним на «Главкомі» прочитало понад пів мільйона читачів.

Відкриття року

Артем Пивоваров – артист, який у 2025 році впевнено заявив про себе, як про співака №1 в Україні. Рекордна серія концертів у Палаці спорту. Потужна волонтерська робота. Патріотичні мотиви у творчості. Все це робить з Пивоварова більш ніж просто артиста. Я щасливий, що побував на його концерті у Києві у листопаді. Його звернення до публіки мені чимось нагадали довгі, але такі проникливі і сповнені любові до України промови незабутнього Василя Зінкевича, який у 2025 році відзначив 80. Я радий, що ми маємо таку неперервність осмисленого пісенного мистецтва, а не просто явище шоу-бізнесу.

Розчарування року

Їх два. Перше – Дональд Трамп, який швидко «хакнув» досконалу систему американської демократії. Єдине сподівання на осінні вибори до Сенату, які мають зупинити цю руйнацію.

Друге – корупційні скандали під час війни. Це неймовірний біль, який знесилює націю, руйнує народний дух і веде до поразки. Надію дає лише те, що президент почув «картонковий» майдан, а потім відреагував на розслідування антикорупційних органів кадровими рішеннями.

Надія на наступний рік

Пережити важкі часи з гідністю та силою. Наша країна має стати прикладом незламності та здатності до відродження навіть після найтяжчих випробувань, навіть тоді, коли світ сходить з розуму. А ще надія на американського виборця, який має дати у 2026 році однозначне попередження Трампу.

