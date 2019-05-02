Ірина Суслова: Грецькі суди «садять» українців на 50-150 років за перевезення нелегалів

Українці погоджуються на перевезення нелегалів через власну необізнаність та довірливість Фото: immigrant.today

Понад 5 тисяч громадян України відбувають покарання в іноземних в’язницях, але у Греції та Італії ситуація особлива

За даними Міністерства закордонних справ у буцегарнях інших країн перебуває більше шести тисяч громадян України. Найбільше їх сидить у Російській Федерації - 5397 засуджених. І зараз мова не йде про бранців Кремля. Значна частина засуджених в Росії – так звані наркокур’єри. Протягом попередніх років сотні громадян України були завербовані на Батьківщині та відправлені до Російської Федерації з метою втягнення до кримінального бізнесу, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, а згодом арештовані. Наприкінці 2016 року Національна поліція заявила про затримання організаторів схеми вербування. А протягом 2017-го більше 200 громадян були визнані правоохоронними органами потерпілими від торгівлі людьми. Судові процеси над вербувальниками тривають.

У Таїланді відбуває покарання 26 громадян України. Двоє з них мають статус жертв торгівлі людьми.

А от у Греції та Італії ситуація особлива: там більшість ув’язнених українців отримують терміни за злочини на морі – нелегальний транзит мігрантів. Зокрема у грецьких тюрмах наразі перебувають 160 українців. З них 110 вже отримали вироки. Як повідомляв «Главком» рік тому з посиланням на Офіс Омбудсмена, українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення. Справа в тім, що у зв’язку з шаленою кількістю мігрантів Греція зробила своє законодавство наджорстким – за кожного нелегала на борту корабля арештованому дають від семи років позбавлення волі. Тому у підсумку трапляються такі неадекватні строки ув’язнення. Моряки та їхні родичі стверджують, що українці не знали, що перевозять нелегалів, бо їх наймали працювати на туристичних суднах.

14 грудня 2018 року Голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання учасників транснаціональної групи, які вербували українців. «Основним завданням зловмисників було вербування для перевезення нелегалів із Північної Африки в Європу. Моряки не розуміли того, що вони вчиняють злочин. У результаті, більше 250 громадян України наразі перебувають у в‘язницях Греції та Італії за контрабанду мігрантів», – зазначив Князєв.

Нардеп, член парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та член групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою Ірина Суслова каже, що Україна та Греція шукають шляхи застосування Протоколу №2 Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб для повернення тих українців, які отримали судові вироки, а також наголошує на необхідності підписання міждержавного договору зі зміни процедури відбування покарання для умовно-достроково звільнених. Адже наразі ці люди все одно знаходяться в Греції і не мають засобів для існування.

Нардеп, член парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та член групи з міжпарламентських зв’язків з Грецькою Республікою Ірина Суслова

Пані Ірино, яка кількість громадян України перебуває в буцегарнях на території інших держав?

Насправді українців, які відбувають покарання закордоном, за даними на кінець 2018 року, 6,6 тис. людей. У ТОП-5 входять: Росія – 5397 засуджених, Італія – 274, Білорусь – 165, Польща – 130, Греція – 110.

Спільно з Міністерством закордонних справ, завдяки посольству України в Греції і консулу, який займається питаннями людей, що відбувають покарання, була пророблена колосальна робота на міждержавному рівні. За фактом наших двох поїздок і зустрічей з представниками Міністерства юстиції, керівником пенітенціарної системи Греції, депутатами, дипломатами і політиками було домовлено про ряд кроків. Ми продовжуємо перемовини про підписання міждержавного договору про зміну процедури відбування покарання для умовно-достроково звільнених осіб. Зараз ці особи зобов’язані перебувати на території Греції і проходити там раз на тиждень відмічатися у відділку поліції. Ми пропонуємо, аби цих людей було доставлено на територію України. На території України вони б проходили б таку процедуру у відповідних консульських установах Греції.

Окрім того шукаємо шляхи можливого застосування протоколу №2 Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб для повернення тих українців, які отримали судові вироки. Таких громадян можна поділити на дві категорії: перша - ті, які бажають повернутися на територію України, і друга - ті, які не бажають повертатися, хочуть відбувати покарання на території Греції. Наразі є 30 осіб які мають вироки, і які могли б повернутися на територію України за Протоколом №2. Вони визнані винними рішеннями судів, мають остаточний вирок грецького суду.

Тобто вони могли б відбувати покарання на Батьківщині?

Так, але ми розуміємо, якщо Греція дає строки від 50 до 150 років позбавлення волі, то, наприклад, в Україні терміни відбування покарання за такі злочини складатимуть 5-7 років. У Греції судові процеси відбуваються трохи затягнуто, відповідно українці отримують остаточний вирок десь через 5-6 років - якщо це перша інстанція, апеляція і вища інстанція. І тому, коли вони повернуться на територію України, то переважна більшість цих людей за українським законодавством буде майже вільна.

Чому українці погоджуються на таку кримінальну роботу – перевезення нелегалів?

Через власну необізнаність, довірливість. Вони не від доброго життя їхали на заробітки за 800-1000 євро для того, аби просто перевозити туристів, працювати на туристичних катерах, возити людей на екскурсії. Але, на жаль, так склалися обставини, що наші громадяни стали жертвами торгівлі людьми і їх змушували перевозити нелегальних мігрантів. Тому спільно з міністерствами інформаційної і соціальної політики вже заплановано проведення масштабної інформаційної кампанії щодо протидії незаконній міграції. Наше завдання пояснити кожному українцю, що у разі якщо ви їдете на територію іншої держави працювати без трудового договору, то ви можете стати жертвою торгівлі людьми. Саме такими жертвами велика кількість українців і стала на території Греції.

Мабуть, ви уже чули про те, що наш Департамент з протидії торгівлі людьми Національної поліції здійснював величезне розслідування спільно зі своїми колегами з Великобританії, Греції, Туреччини, Італії. Також були залучені представники Інтерполу та Європолу. Вони викрили досить розгалужену міжнародну злочинну мережу, яка здійснювала транзит нелегалів до Греції та Італії. В тому числі вони активно вербували українців та залучали їх до своєї злочинної схеми. Наразі встановлено вже чотири особи, причетні до цих злочинів на території України: координатор, учасник і два пособники, які здійснювали безпосереднє вербування. Людей наймали переважно на території Запорізької, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. І за попередньою інформацією правоохоронних органів, ми можемо констатувати: на сьогодні 30 людей, які відбувають покарання в грецьких тюрмах, завербовані саме цим угрупуванням. Вже проведені обшуки у арештованих осіб і у тих, які були оголошенні в міжнародний розшук.

Наскільки мені відомо, під час обшуків вилучені ноутбуки, планшети, смартфони з інформацією про завербованих моряків, звідки ми і маємо інформацію про 30 осіб, що можуть бути визнаними жертвами торгівлі людьми. Вилучені електронні квитанції щодо оплати виготовлення закордонних паспортів завербованим українцям. Також було вилучено значну кількість банківських карток, документи щодо права власності на плавзасоби, в тому числі і яхти, на яких здійснювалися ці злочини. Довіреності щодо користування плавзасобами на підставних осіб, карти Середземного моря та Адріатики, готівку в національній та іноземній валюті. Коли відбувся арешт координатора, грецька сторона високо відзначила дії України. Адже це був сигнал для них, що Україна готова боротися з тими, хто організовує ці злочини.

Але дивним чином суддя Індустріального суду міста Дніпро не підписує ухвалу на накладення арешту на майно цих осіб. Існує ризик, що злочинці, маючи значні ресурси, банально відкупляться й вийдуть сухими з води. А для українців в тюрмах Греції це знищить шанс на звільнення. Бо сьогодні при наявності підозрюваних їхні родичі через українські суди можуть домогтися визнання затриманих жертвами торгівлі людьми. Відповідно, на цій підставі можна ставити питання про їхнє повернення додому, грецька юстиція піде нам назустріч. Але як тільки організатори схеми відкупляться, справа розвалиться й до них у нашого правосуддя не буде претензій, цей шлях до визволення закриється. Адже, не маючи підозрюваних, український суд відмовить в’язням Греції у відповідному статусі.

Користуючись нагодою, я ще раз хочу звернутися до суддів і прокуратури Дніпра, я дуже вас прошу не підводити ні мене, ні родичів тих людей, які сьогодні чекають на повернення своїх близьких додому.

Поки що ви встановили 30 осіб, які можуть отримати статус жертв торгівлі людьми. А скільки загалом наших моряків сидить в грецьких тюрмах звинувачення у перевезенні нелегалів?

На сьогодні в Греції 160 затриманих, серед них 110 засуджених і 49 звільнених після відбуття покарання, в тому числі звільнених умовно-достроково. Якщо ми підемо цими трьома шляхами, про які я казала на початку нашої розмови: протокол №2 до конвенції Ради Європи, додаткова міждержавна угода про відбування покарання умовно-достроково на території України, а не на території Греції, плюс, якщо будуть оголошені відповідні вироки щодо цих транснаціональних угрупувань, які здійснюють вербування і які причетні до махінацій і зловживань, пов’язаних з торгівлею людьми, то тоді переважну більшість українців ми зможемо повернути на територію України в статусі або засудженого, або тих, хто відбуває умовно-достроково, або в статусі тих, хто став жертвою торгівлі людьми. Але ключовим моментом є те, щоб Україна виконувала всі ті зобов’язання, які вона на себе бере.

Ви зазначили, що частина наших громадян, які ув’язненні в Греції, не мають бажання відбувати свій строк покарання на території України. Чому? Умови в грецьких тюрмах кращі за українські?

Перш за все, хотіла б відзначити роботу нашого посольства в Греції, зокрема Максима Тьокіна, який завжди на контакті з нашими громадянами. Окрім того ми маємо хороший контакт з Уповноваженим з прав людини в Грецькій Республіці, який повністю реагує на всі українські скарги, запити, пропозиції. Але, звичайно, хочеться кращого – повернути наших людей додому. Проте є люди, які не хочуть відбувати покарання в Україні. Справа в тім, що в Греції є певна система зниження строку відбування покарання. Якщо правопорушник був спійманий при перевезенні нелегалів, то йому одразу вже дають сім років, якщо судно було в неналежному стані, то ще сім років, а далі за кожного нелегала на борту ще по сім років, от і виходить шалений термін ув’язнення. Проте, якщо ти вивчаєш грецьку мову через два роки відбування покарання, то мінус десять років, якщо починаєш працювати за оформленим трудовим договором, то отримуєш зарплату і ще раз мінусують роки. Є різні випадки і кожен треба розглядати індивідуально.

Із 49 громадян України уже звільнених після відбуття покарання 30 звільнено умовно- достроково і повинні відмічатися у відділку поліції. За рахунок чого ці люди живуть?

Проблема полягає в тому, що людина вийшла з в’язниці, не може працевлаштуватися, відповідно йому немає чим заплатити за житло, за харчування. У нас навіть був випадок, коли одному нашому такому громадянину не було де жити. Він спав на вулиці. І там на вулиці у нього поцупили документи. І уявіть собі: він не може прийти до відділку поліції і відмітитися, бо немає паспорта, а зробити він його не може, бо немає коштів – 130-140 євро. З родичів у нього була тільки мама зі ступенем інвалідності, що мешкала у Запоріжжі. І вийшло замкнене коло. Довелося на консульський відділ перераховували гроші, щоб виготовити паспорт. Тому цих наших громадян важливо повернути в Україну.

Наталія Малиновська, «Главком»