У Голосіївському районі Київводоканал відключить водопостачання у дитячому садку
- Сьогодні, 17:12
-
Розсилка
Дитячий садок «Ромашка»
Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж
Завтра, 5 грудня, Київводоканал проведе тимчасові відключення водопостачання у житлові будинки та комунальні підприємства.
Про це інформує прес-служба Київводоканалу, повідомляє «Главком».
Такі заходи комунальників спрямовані для надійної роботи систем водопостачання. Роботи будуть проводити за адресами:
- з 00:10 до 07:30 – вулиця Хрещатик, 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16 (житлові будинки).
- з 9:30 до 22:00 – вулиця Теремківська, 6, 8 (житлові будинки), 10 (дитячий садок «Ромашка»).
Комунальники дякують за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою.