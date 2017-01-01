У Голосіївському районі Київводоканал відключить водопостачання у дитячому садку

Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж

Завтра, 5 грудня, Київводоканал проведе тимчасові відключення водопостачання у житлові будинки та комунальні підприємства. Про це інформує прес-служба Київводоканалу, повідомляє «Главком». Такі заходи комунальників спрямовані для надійної роботи систем водопостачання. Роботи будуть проводити за адресами: з 00:10 до 07:30