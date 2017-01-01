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    У Голосіївському районі Київводоканал відключить водопостачання у дитячому садку

    Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж
    Завтра, 5 грудня, Київводоканал проведе тимчасові відключення водопостачання у житлові будинки та комунальні підприємства. Про це інформує прес-служба Київводоканалу, повідомляє «Главком». Такі заходи комунальників спрямовані для надійної роботи систем водопостачання. Роботи будуть проводити за адресами: з 00:10 до 07:30
    • Сьогодні, 17:12
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    Дитячий садок &laquo;Ромашка&raquo;
    Дитячий садок «Ромашка»

    Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж

    Завтра, 5 грудня, Київводоканал проведе тимчасові відключення водопостачання у житлові будинки та комунальні підприємства.

    Про це інформує прес-служба Київводоканалу, повідомляє «Главком».

    Такі заходи комунальників спрямовані для надійної роботи систем водопостачання. Роботи будуть проводити за адресами:

    • з 00:10 до 07:30  – вулиця Хрещатик, 8, 8б, 10, 10б, 12, 14, 16 (житлові будинки).
    • з 9:30 до 22:00  – вулиця Теремківська, 6, 8 (житлові будинки), 10 (дитячий садок «Ромашка»).

    Комунальники дякують за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою.

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