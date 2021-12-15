МЗС відреагував на російські звинувачення Цимбалюка в екстремізмі

МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком

У Міністерстві закордонних справ відреагували на звинувачення Росією українського журналіста Романа Цимбалюка в екстремізмі. Там назвали такі дії продовденням владою РФ «випалювати медійне середовище» в країні. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

«Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ «екстремістами» і «іноземними агентами». МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що проти українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві, Романа Цимбалюка влада країни-агресорки порушила справу про екстремізм.

За словами адвоката Миколи Полозова додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через «пропагандистські смітники» «різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності».