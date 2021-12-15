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    ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України

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    Європейський Союз готовий посилити санкції проти РФ - ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України

    Європейський Союз готовий посилити санкції проти РФ

    фото фото Shutterstock

    Урсула фон дер Ляєн: «ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії»

    У разі подальшої агресії Росії проти України, Єврокомісія готова посилити та запровадити нові санкції. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у мікроблозі Twitter.

    «ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити й розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно», – заявила президент ЄК.

    Раніше повідомлялося, що ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень

    Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

    Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

    Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

    Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

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    Теги: МЗС ЄС Росія НАТО Єврокомісія санкції Путін Україна президент Урсула фон дер Ляєн
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    ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України