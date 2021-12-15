ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України

Урсула фон дер Ляєн: «ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії»

У разі подальшої агресії Росії проти України, Єврокомісія готова посилити та запровадити нові санкції. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у мікроблозі Twitter.

«ЄС повністю підтримує Україну в умовах російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України обійдуться великими витратами для Росії. Ми можемо збільшити й розширити нинішні санкції або схвалити додаткові, якщо буде потрібно», – заявила президент ЄК.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression.



Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.



We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021

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