Чауса викрали в Кишиневі і перевезли в Україну співробітники ГУР Міноборони – ЗМІ

Журналісти-розслідувачі отримали фото паспортів українців, які фігурують у справі про викрадення судді

Група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та RISE Moldova «Підробний паспорт і країна вина: що пов’язує українських розвідників із викраденням судді Чауса».

Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення з Кишинева українського судді Чауса.

Впродовж останніх кількох років суддя переховувався у Молдові.

А головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов у статті припускає, що це викрадення за вказівкою з Офісу Зеленського.

Завдання цієї недолугої «спецоперації» - прив’язати одного з головних свідків «вагнергейту» ексначальника ГУР Василя Бурби до судді Чауса і його втечі від правосуддя.

Бутусов зазначає, що викрадачі поспішали до виходу міжнародного розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК «Вагнера».

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі столиці Молдови іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм запевнив у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса.

Міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.



