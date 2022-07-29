Як рятувальники ліквідували наслідки обстрілів на Київщині (фото)

Рашистські удари по об’єктах інфраструктури на Вишгородщині спричинили пожежі

Київські рятувальники ліквідували пожежі, які виникли у Вишгородському районі після ранкового обстрілу з боку Білорусі учора, 28 липня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Працівники рятувальної служби локалізували та погасили пожежі, спричинені рашистськими обстрілами. Також ДСНСники розбирали завали на місці влучань російських ракет у інфраструктурні об’єкти.

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Нагадаємо, що під ранок 28 липня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У соцмережах місцеві мешканці написали про декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що загарбники вдарили по військовій частині на Київщині з напрямку Чорного моря та Білорусі. Були зафіксовані втрати в особовому складі.