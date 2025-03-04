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На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На дослідження пошкоджень Арки на Чорнобильській АЕС Україна отримає 400 тисяч євро
Гринчук: Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик
фото: Світлана Гринчук/Facebook

Кошти будуть спрямовані на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки

На дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заву міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук.

«400 тисяч євро для дослідження пошкодження Арки НБК з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля», – йдеться у дописі міністерки. 

Як зауважує Гринчук, таке рішення було прийнято під час позачергового засідання Асамблеї рахунку спільно ЄБРР, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та ДАЗВ – Державного агентства України з управління зоною відчуження.

«Сьогодні головне – провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту – це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля», – сказала міністерка.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

Також Кабінет міністрів України направляє понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Він заявив, що фінансування збільшується на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком. Крім того, за його словами, уряд ухвалює «важливе рішення», що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики – це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову. 

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Теги: ЧАЕС гроші Чорнобильська зона

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