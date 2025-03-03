Компанії, що експлуатують «Північний потік-1» і «Північний потік-2», збанкрутували, оскільки газ газопроводами не йде

Bild: Ідея полягає в тому, щоб держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник

Президент США Дональд Трамп вже кілька тижнів таємно працює над перезапуском «Північного потоку-2». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Згідно із розслідуванням німецького видання, у Швейцарії вже кілька тижнів тривають секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову надійти до Німеччини. Така угода між Трампом і Путіним вважається «частиною головоломки» для припинення війни в Україні.

Як відомо, раніше німецький уряд розглядав «Північний потік-2» вартістю в €1 млрд як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки великим, що Берлін навіть «змирився з неприємностями з боку США». Тодішній посол США в Німеччині Річард Гренелл був розлючений і пригрозив Німеччині та компаніям, які беруть участь у проєкті, жорсткими санкціями.

Лише початок війни РФ проти України зупинив «Північний потік-2», і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Гренелл нібито має стати людиною Трампа для місії, яка матиме «далекосяжні наслідки для Німеччини». За даними Bild, спецпосланець кілька разів неофіційно приїжджав до Швейцарії, щоб обговорити угоду.

Основна ідея полягає в тому, щоб держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і спрямовуватимуть російський газ газопроводом «Північний потік-2» до Мекленбурга. Це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран і заробляти на цьому гроші.

Водночас у статті йдеться, що уряд США в цьому участі не братиме. Замість цього в газову угоду захотіли втрутитися американські фінансові інвестори.

Компанії, що експлуатують «Північний потік-1» і «Північний потік-2», збанкрутували, оскільки газ газопроводами не йде. Одна із зацікавлених сторін – американський підприємець Стівен Лінч, він має контакти в Москві та Вашингтоні і кілька тижнів тому заявив про своє бажання брати участь у проєкті.

За даними The Financial Times, колишній керуючий директор «Північного потоку-2» Маттіас Варніг, ексшпигун «Штазі» і близький друг Путіна, також бере участь у підготовці угоди.

До слова, Кантональный суд у Цузі на початку січня надав збанкрутілій компанії Nord Stream 2 AG відстрочку до 9 травня, щоб запобігти примусовому продажу труб. Суд послався на такі причини: складна геополітична ситуація, вступ на посаду Дональда Трампа та інтерес фінансових інвесторів.

Уряд Німеччини досі не був залучений до конфіденційних переговорів. Урядові кола заявляють, що їм нічого не відомо про зустрічі Гренелла у Швейцарії. Гренелл також відкидає свою причетність.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін був впевнений, що за вибухами на газопроводах стоять спецслужби США.

Раніше президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп красномовно натякнув на те, хто може стояти за диверсією на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік - 2».