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Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Стало відомо, чи відновиться туризм у Чорнобильській зоні після війни
У 2021 році в межах проєкту «Чорнобиль. Збереження» розпочалася консервація знакових туристичних об’єктів зони відчуження
фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення Чорнобильську зону регулярно відвідували як українські, так й іноземні туристи

Майбутнє Чорнобильської зони відчуження як туристичного напряму залежить від завершення військових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю «24 каналу» з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорієм Іщенком.

Іщенко нагадав, що до повномасштабного вторгнення Чорнобильську зону регулярно відвідували як українські, так й іноземні туристи – побачити легендарні місця, оспівані зокрема в іграх. Але війна змінила обставини.

«Дякуючи нашим захисникам, сьогодні наша країна стоїть, тримається і ми маємо змогу працювати. Завдяки Збройним силам ми сподіваємося на перемогу та на справедливий мир, який має запанувати в нашій державі. Після цього, так, ми будемо займатися відновленням – не лише ми, а й усі галузі. Сподіваюся, що поступово відновиться і туризм. Мабуть, після завершення війни він відродиться, але в якому обсязі та яким чином – поки невідомо. Адже сусідня Білорусь також підтримує окупантів і наші Сили оборони змушені вживати заходів для захисту державних кордонів», – заявив він.

До 2022 року в рамках президентської програми «Велике будівництво» планувалося реалізувати низку проєктів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, спрямованих на збереження культурної спадщини та розвиток інфраструктури для туризму. Зокрема, у 2021 році в межах проєкту «Чорнобиль. Збереження» розпочалася консервація знакових туристичних об'єктів, як-от кафе «Прип’ять», автовокзал та 16-поверховий житловий будинок у місті Прип'ять. На даху останнього планувалося облаштувати оглядовий майданчик, а в одній із квартир – музей, присвячений лейтенанту Володимиру Правику, керівнику першої пожежної бригади, яка прибула на ЧАЕС після аварії. Також передбачалася реконструкція контрольно-пропускного пункту «Дитятки» для покращення інфраструктури та забезпечення комфортного доступу до зони відчуження.

Також у зоні відчуження було створено каталог ділянок для розвитку відновлюваної енергетики та започатковано проєкти з будівництва сонячних і вітрових електростанцій. Розглядалася можливість розміщення малих модульних реакторів для підвищення енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 лютого завдали удару по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.  

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Теги: Чорнобильська АЕС пожежа туризм укриття реконструкція МАГАТЕ війна ЧАЕС

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