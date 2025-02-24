Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував

Хмельницька обласна прокуратура відреагувала на публікацію «Главкома» щодо зарплатні Олійника

Експрокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні 2025 року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Ця сума включає передбачені законодавством виплати при звільненні, зокрема компенсацію за невикористані відпустки за попередні роки. Так Хмельницька обласна прокуратура відреагувала на публікацію «Главкома».

«У відповідь на інформацію, поширену рядом медіа, стосовно того, що екскерівник прокуратури Хмельниччини задекларував заробітну плату, інформуємо, що колишній прокурор Хмельницької обласної прокуратури звільнений з органів прокуратури 27 січня 2025 року», – йдеться у заяві.

Водночас Хмельницька обласна прокуратура наголосила, що кошти, отримані та відображені в декларації Олійника на сайті НАЗК у січні 2025 року, – це передбачені законом виплати при звільненні, зокрема компенсації за невикористані відпустки за попередні роки.

Нагадаємо, колишній прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який тепер працює прокурором відділу, у січні цього року отримав 710,1 тис. грн зарплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій. Відповідні зміни до майнового стану прокурор вніс на початку лютого.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року Олексій Олійник позбувся керівної посади у розпал «інвалідного» скандалу. Як з’ясувалося, в органах прокуратури Хмельниччини працює понад 50 прокурорів-інвалідів, що є одним із найвищих показників серед інших прокуратур. Тодішній генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Згодом сам же Олексій Олійник публічно підтвердив, що має пожиттєву групу інвалідності. За його словами, у 2005 році прокурор отримав «травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження». Водночас Олійник запевнив, що хвороба не перешкоджає йому виконанню службових обов’язків.