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Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС
Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки росіян на ЧАЕС
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Шмигаль заявив, що фінансування Чорнобильської АЕС збільшується на 139 млн грн порівняно з 2024 роком

Кабінет міністрів України направляє понад 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він заявив, що фінансування збільшується на 139 мільйонів порівняно з 2024 роком.

«Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС – це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», – написав Шмигаль у телеграмі.

Крім того, за його словами, уряд ухвалює «важливе рішення», що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 мільйонів євро позики – це, зокрема, кошти на енергоефективну відбудову.

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей. 

Сьогодні, 18 лютого, пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України поінформувала, що ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС досі триває. 

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Теги: росія енергетика міністр укриття фінансування Денис Шмигаль ворог ЧАЕС Чорнобильська АЕС Чорнобильська зона

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