Угода про корисні копалини: що отримає Україна, а що США?
Зеленський наголосив, що Україна не бере на себе боргових зобов’язань
Що насправді означає угода про копалини, які вигоди отримає Україна, а які США? А головне – чи допоможе це отримати гарантії безпеки? (на основі оприлюдненого у ЗМІ тексті).
Про що ця угода?
Це рамкова угода, яка визначає загальні принципи співпраці України та США у сфері природних ресурсів. Вона передбачає створення спільного інвестиційного фонду, що буде наповнюватися коштами від продажу українських корисних копалин.
Однак на цей час фонд ще не створений, і його конкретні механізми управління та розподілу фінансів будуть визначені у наступному договорі, який ще належить розробити та ратифікувати.
Зеленський наголосив, що Україна не бере на себе боргових зобов’язань, а також хоче включити гарантії безпеки як частину угоди, що стане ключовим питанням його переговорів із Дональдом Трампом.
Які зобов’язання бере на себе Україна?
- Передає 50% майбутніх доходів від монетизації природних ресурсів у спільний фонд.
- Узгоджує використання цих коштів із США, оскільки фонд буде спільним.
- Розробляє наступний, детальніший договір про функціонування фонду, який підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
- Не бере боргових зобов’язань перед США, що підтвердив Зеленський.
- Наполягає на включенні гарантій безпеки до наступного договору.
Які зобов’язання бере на себе США?
- Інвестуватимуть у відбудову України через цей фонд.
- Братимуть участь в управлінні фондом та вирішуватимуть, як саме будуть витрачатися кошти.
- Не вимагають від України виплат боргу чи відшкодування допомоги (за словами Зеленського, пункт про пропорцію «два до одного» було виключено).
- Визначатимуть разом з Україною конкретні механізми використання коштів, але ще не відомо, чи буде Конгрес США ратифікувати фінальну угоду.
Що отримає (потенційно) Україна?
- Інвестиції у відбудову без боргових зобов’язань.
- Захист від можливих ворожих компаній, які не зможуть отримати вигоду від ресурсів.
- Політичний та економічний інтерес США у стабільності України.
- Можливість включення гарантій безпеки у наступний договір.
- Збереження суверенітету в управлінні ресурсами, оскільки 50% доходів залишаються в Україні.
Що отримає США?
- Доступ до українських природних ресурсів через спільний фонд.
- Вплив на процес відбудови України та стратегічні економічні рішення.
- Гарантію, що вкладені кошти будуть використані під контролем США.
- Зміцнення економічного впливу в Україні.
Чи могла Україна укласти кращу угоду з урахуванням фактора Трампа?
Оскільки Трамп може змінити політику США щодо України, нинішня угода є спробою закріпити фінансову підтримку, навіть якщо військова допомога скоротиться.
Проте Україна все ще може покращити умови угоди:
- закріпити гарантії безпеки у фінальному договорі;
- вимагати рівноправного управління фондом, щоб уникнути надмірного впливу США;
- домовитися про механізм перегляду угоди, якщо політична ситуація зміниться.
Фактично, Зеленський хоче використати угоду як важіль для отримання гарантій безпеки – це раціональний підхід, але його успіх залежатиме від переговорів із Трампом. А тут вже є очевидні ризики.
Як ця угода вплине на підтримку США Україні та на безпеку України?
Потенційні позитивні наслідки:
- США отримують фінансовий інтерес у стабільності України, що може стримувати їх від різкого скорочення допомоги.
- Інвестиції в енергетику та видобуток корисних копалин зміцнять економіку України.
- Якщо гарантії безпеки будуть включені, це підвищить захищеність України від нової агресії.
Можливі ризики:
- Якщо США отримають занадто великий вплив на розподіл ресурсів, це може обмежити економічну автономію України.
- Якщо Трамп вирішить зменшити підтримку України, угода може стати інструментом тиску.
- Якщо питання гарантій безпеки залишиться невизначеним, угода не дасть стратегічної вигоди у сфері оборони.
Як цей фонд вплине на відбудову України та унеможливлення нової агресії РФ?
- Фонд потенційно може забезпечити стабільне фінансування відбудови та стратегічних інфраструктурних проєктів.
- США стануть економічно зацікавлені у захисті України, що може зміцнити оборонні домовленості.
- Україна отримає сучасну видобувну інфраструктуру, що зробить її енергетично незалежнішою від РФ.
- Росія не зможе використати слабкість економіки України, оскільки гроші підуть у відбудову.
Проте для запобігання новій агресії потрібна не тільки економічний, а й військовий компонент, а вона поки що не закріплена в угоді.
Таким чином, це поки що рамкова угода, яка може бути вигідною, якщо Україна використає її як інструмент для отримання гарантій безпеки та рівноправного партнерства у фонді.
Фінальний успіх залежить від наступних переговорів із Трампом та умов майбутньої угоди про фонд.
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