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Ігор Петренко Політолог

Угода про корисні копалини: що отримає Україна, а що США?

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Зеленський хоче використати угоду як важіль для отримання гарантій безпеки
фото: president.gov.ua

Зеленський наголосив, що Україна не бере на себе боргових зобов’язань

Що насправді означає угода про копалини, які вигоди отримає Україна, а які США? А головне – чи допоможе це отримати гарантії безпеки? (на основі оприлюдненого у ЗМІ тексті).

Про що ця угода?

Це рамкова угода, яка визначає загальні принципи співпраці України та США у сфері природних ресурсів. Вона передбачає створення спільного інвестиційного фонду, що буде наповнюватися коштами від продажу українських корисних копалин.

Однак на цей час фонд ще не створений, і його конкретні механізми управління та розподілу фінансів будуть визначені у наступному договорі, який ще належить розробити та ратифікувати.

Зеленський наголосив, що Україна не бере на себе боргових зобов’язань, а також хоче включити гарантії безпеки як частину угоди, що стане ключовим питанням його переговорів із Дональдом Трампом.

Які зобов’язання бере на себе Україна?

  1. Передає 50% майбутніх доходів від монетизації природних ресурсів у спільний фонд.
  2. Узгоджує використання цих коштів із США, оскільки фонд буде спільним.
  3. Розробляє наступний, детальніший договір про функціонування фонду, який підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
  4. Не бере боргових зобов’язань перед США, що підтвердив Зеленський.
  5. Наполягає на включенні гарантій безпеки до наступного договору.

Які зобов’язання бере на себе США?

  1. Інвестуватимуть у відбудову України через цей фонд.
  2. Братимуть участь в управлінні фондом та вирішуватимуть, як саме будуть витрачатися кошти.
  3. Не вимагають від України виплат боргу чи відшкодування допомоги (за словами Зеленського, пункт про пропорцію «два до одного» було виключено).
  4. Визначатимуть разом з Україною конкретні механізми використання коштів, але ще не відомо, чи буде Конгрес США ратифікувати фінальну угоду.

Що отримає (потенційно) Україна?

  1. Інвестиції у відбудову без боргових зобов’язань.
  2. Захист від можливих ворожих компаній, які не зможуть отримати вигоду від ресурсів.
  3. Політичний та економічний інтерес США у стабільності України.
  4. Можливість включення гарантій безпеки у наступний договір.
  5. Збереження суверенітету в управлінні ресурсами, оскільки 50% доходів залишаються в Україні.

Що отримає США?

  1. Доступ до українських природних ресурсів через спільний фонд.
  2. Вплив на процес відбудови України та стратегічні економічні рішення.
  3. Гарантію, що вкладені кошти будуть використані під контролем США.
  4. Зміцнення економічного впливу в Україні.

Чи могла Україна укласти кращу угоду з урахуванням фактора Трампа?

Оскільки Трамп може змінити політику США щодо України, нинішня угода є спробою закріпити фінансову підтримку, навіть якщо військова допомога скоротиться.

Проте Україна все ще може покращити умови угоди:

  1. закріпити гарантії безпеки у фінальному договорі;
  2. вимагати рівноправного управління фондом, щоб уникнути надмірного впливу США;
  3. домовитися про механізм перегляду угоди, якщо політична ситуація зміниться.

Фактично, Зеленський хоче використати угоду як важіль для отримання гарантій безпеки – це раціональний підхід, але його успіх залежатиме від переговорів із Трампом. А тут вже є очевидні ризики.

Як ця угода вплине на підтримку США Україні та на безпеку України?

Потенційні позитивні наслідки:

  1. США отримують фінансовий інтерес у стабільності України, що може стримувати їх від різкого скорочення допомоги.
  2. Інвестиції в енергетику та видобуток корисних копалин зміцнять економіку України.
  3. Якщо гарантії безпеки будуть включені, це підвищить захищеність України від нової агресії.

Можливі ризики:

  1. Якщо США отримають занадто великий вплив на розподіл ресурсів, це може обмежити економічну автономію України.
  2. Якщо Трамп вирішить зменшити підтримку України, угода може стати інструментом тиску.
  3. Якщо питання гарантій безпеки залишиться невизначеним, угода не дасть стратегічної вигоди у сфері оборони.

Як цей фонд вплине на відбудову України та унеможливлення нової агресії РФ?

  1. Фонд потенційно може забезпечити стабільне фінансування відбудови та стратегічних інфраструктурних проєктів.
  2. США стануть економічно зацікавлені у захисті України, що може зміцнити оборонні домовленості.
  3. Україна отримає сучасну видобувну інфраструктуру, що зробить її енергетично незалежнішою від РФ.
  4. Росія не зможе використати слабкість економіки України, оскільки гроші підуть у відбудову.

Проте для запобігання новій агресії потрібна не тільки економічний, а й військовий компонент, а вона поки що не закріплена в угоді.

Таким чином, це поки що рамкова угода, яка може бути вигідною, якщо Україна використає її як інструмент для отримання гарантій безпеки та рівноправного партнерства у фонді.

Фінальний успіх залежить від наступних переговорів із Трампом та умов майбутньої угоди про фонд.

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Джерело
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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп США гроші корисні копалини військова допомога Україна фінансування

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Ігор Петренко

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