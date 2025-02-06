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Лохина, риба та нерухомість. На чому, окрім боксу, заробляє Усик

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Лохина, риба та нерухомість. На чому, окрім боксу, заробляє Усик
Усик каже, що йому з дитинства подобається сільське господарство
фото: Олександр Усик, Instagram

Усик зазначив, що загалом інвестував приблизно $6 млн власних коштів у проєкти

Український боксер, абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик інвестував $1,5 млн в агробізнес. Про це він розповів у інтерв’ю Forbes Ukraine.

«Взагалі з дитинства подобається сільське господарство. Купую землю, вирощую ягоди, є озера. Маю партнера, це мій старший друг‐фермер. Він долучив мене до вирощування лохини у Вишгороді, яка потім реалізується гуртом. На озерах можна за гроші ловити рибу, покупатися», – розповів боксер. 

Також боксер розповів про свій автомобільний бізнес:  «Це мережа шиномонтажних комплексів та імпорт відомих світових брендів. Якщо є можливість, я купую автівки, що у подальшому зростають у ціні. Ті, що більше не виробляються, стають легендами. І потім інколи виїжджаю на цих машинах. У цей бізнес також запропонували піти знайомі‐партнери». 

Усик додав, що загалом інвестував приблизно $6 млн власних коштів у проєкти – від сільського господарства до автобізнесу, однак бокс залишається основним джерелом доходу.

Проєкти, у які інвестує український боксер
Проєкти, у які інвестує український боксер
інфографіка Forbes Ukraine

Нагадаємо, Олександр Усик (23-0; 14 КО) розповів, хто був найнебезпечнішим суперником протягом його професійної кар’єри. «Послухайте, я поважаю Ф'юрі. Він велика людина, думаю він дав мені найважчий бій. Але найнебезпечнішим був Чісора. Дуже міцний хлопець. Дерек – права рука, ліва рука, я хотів блокувати... але подумав: «О Боже, відходь, це небезпечно», – сказав Усик.

Як відомо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO. Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

Теги: нерухомість гроші бізнес Олександр Усик букмекери

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