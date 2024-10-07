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Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
У Криму горить нафтобаза
фото з відкритих джерел

Вночі тричі оголошували повітряну тривогу в Києві

У Києві знову працювало ППО. Ізраїль атакував Бейрут. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ізраїль завдав ударів по розвідувальному штабу «Хезболли» в Бейруті

Армія оборони Ізраїлю  завдала серію ударів по об'єктах терористичної організації «Хезболла» в столиці Лівану Бейруті, а також на півдні країни. Про це повідомляє ЦАХАЛ. Крім того, Ізраїль атакував склади зброї «Хезболли», розташовані в тому ж районі. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, що свідчить про наявність зброї на місцях.

Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч фото 1

Росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами

У Харкові пролунали вибухи – ворог завдав ударів керованими авіабомбами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи», – написав він.

Згодом мер повідомив, що прильоти прийшлися по лісосмузі у межах міста. На дану хвилину без постраждалих та руйнувань.

Ізраїль ударив по сектору Газа: є постраждалі

У неділю, напередодні річниці нападів 7 жовтня, Ізраїль активізував авіаудари по об'єктах у Лівані та секторі Газа. Це сталося на тлі загострення конфлікту, оскільки міністр оборони Ізраїлю заявив, що «всі варіанти помсти відкриті» у протистоянні з Іраном, який підтримує ліванське угруповання «Хезболла». Про це повідомило Reuters.

Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч фото 2

У Криму сталася пожежа нафтобазі

В окупованій Феодосії, Крим, пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.

Теги: Харків пожежа міністр Ізраїль Ігор Терехов ворог

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