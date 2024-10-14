Трамп закликав використати армію під час виборів у США

Трамп заявив, що під час виборів у США є небезпека зі сторони «лівих»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях». Про це повідомляє CNN.

Під час інтерв'ю каналу Fox News Трамп назвав великою проблемою людей усередині США. За його словами, у країні є «погані» та «хворі» люди.

«Я думаю, що велика проблема – це люди зсередини. У нас є дуже погані люди. У нас є хворі люди. Радикальні ліві безумці... Я думаю, що з цим легко впорається Національна гвардія, якщо це необхідно, або військові, якщо це дійсно необхідно, тому що вони не можуть цього допустити», – сказав Трамп.

Трамп, відповідаючи на запитання про можливі заворушення з боку його прихильників у день виборів, зменшив значення цієї загрози. Коли ведуча згадала про арешт громадянина Афганістану, якого підозрюють у плануванні теракту на день виборів, а також про можливу загрозу з боку «зовнішніх агітаторів» та нелегальних іммігрантів, Трамп перевів розмову на політичних опонентів зліва.

Він заявив, що головна небезпека – це «внутрішній ворог», а не іммігранти чи зовнішні загрози. Трамп зазначив, що «велика проблема – це ті, хто руйнує нашу країну», маючи на увазі іммігрантів.

У відповідь штаб віце-президента Камали Гарріс відреагував на ці слова, заявивши, що коментарі Трампа повинні «стривожити кожного американця».

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться вже за кілька тижнів, 5 листопада. Основними кандидатами на пост глави держави є колишній президент Америки Дональд Трамп (від Республіканської партії) і чинний віце-президент Камала Гарріс (від Демократичної партії).

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до Нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього.

Стало відомо, що Дональд Трамп отримає охорону на рівні президентської. Про це заявив американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії.