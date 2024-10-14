Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав використати армію під час виборів у США

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
Трамп пропонує використати Нацгвардію під час виборів у США
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що під час виборів у США є небезпека зі сторони «лівих»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях». Про це повідомляє CNN.

Під час інтерв'ю каналу Fox News Трамп назвав великою проблемою людей усередині США. За його словами, у країні є «погані» та «хворі» люди.

«Я думаю, що велика проблема – це люди зсередини. У нас є дуже погані люди. У нас є хворі люди. Радикальні ліві безумці... Я думаю, що з цим легко впорається Національна гвардія, якщо це необхідно, або військові, якщо це дійсно необхідно, тому що вони не можуть цього допустити», – сказав Трамп.

Трамп, відповідаючи на запитання про можливі заворушення з боку його прихильників у день виборів, зменшив значення цієї загрози. Коли ведуча згадала про арешт громадянина Афганістану, якого підозрюють у плануванні теракту на день виборів, а також про можливу загрозу з боку «зовнішніх агітаторів» та нелегальних іммігрантів, Трамп перевів розмову на політичних опонентів зліва.

Він заявив, що головна небезпека – це «внутрішній ворог», а не іммігранти чи зовнішні загрози. Трамп зазначив, що «велика проблема – це ті, хто руйнує нашу країну», маючи на увазі іммігрантів.

У відповідь штаб віце-президента Камали Гарріс відреагував на ці слова, заявивши, що коментарі Трампа повинні «стривожити кожного американця».

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться вже за кілька тижнів, 5 листопада. Основними кандидатами на пост глави держави є колишній президент Америки Дональд Трамп (від Республіканської партії) і чинний віце-президент Камала Гарріс (від Демократичної партії).

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.   

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до Нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього. 

Стало відомо, що Дональд Трамп отримає охорону на рівні президентської. Про це заявив американський президент Джо Байден у відповідь на прохання Трампа посилити заходи безпеки в останні тижні передвиборчої кампанії.

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп партії військові президент небезпека Камала Гарріс ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник: Військовому керівництву надано пропозиції щодо поетапного відновлення боєздатності підрозділів бригади, і вони враховані
Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому бригада не пішла на відновлення
8 жовтня, 21:41
Полковник Олександр Охріменко став новим командиром 72 окремої механізованої бригади
Мобілізація без ТЦК. Командир бригади, яка вийшла з Вугледара, повідомив про нові правила комплектування окремих підрозділів
8 жовтня, 11:18
Дрон знищив дорогий російський ЗРК
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
6 жовтня, 15:50
Ізраїль воює одразу із кількома противниками
Війна на семи фронтах: прем'єр Ізраїлю повідомив, з ким воює його країна
6 жовтня, 15:13
За словами Фірсова, держава має берегти людей, які воювали, адже вони їй ще знадобляться
Екснардеп, який воює, розповів, як можна вирішити проблему демобілізації
6 жовтня, 11:57
Путін і Сі Цзіньпін під час перемовин у Пекіні
Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
28 вересня, 16:55
Українська розвідка стає глобальним гравцем, а нелінійна стратегія Буданова щодо послаблення ворога будь-якими доступними методами демонструє високу адаптивність та інноваційний підхід до ведення війни
Звільнення Буданова. Невже це правда?
25 вересня, 13:08
Сайт розповсюджує теорії змови про війну Росії проти України
Ексрадники Трампа створили сайт, який поширює дезінформацію про Україну – The Guardian
19 вересня, 19:52
У «Лісах України» наголосили, що відвідування прикордонних лісів суворо заборонено – це небезпечно для життя
На Сумщині росіяни з дронів скидають на ліси запалювальну суміш
18 вересня, 19:01

Політика

ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
ЦАХАЛ підтвердив загибель чотирьох військових після влучання дрона «Хезболли»
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати
Вибори до Сейму Литви: стали відомі перші результати
Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не закривало очі на війну в Україні
Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не закривало очі на війну в Україні
Прем'єр Ізраїлю закликав вивести миротворців ООН з Лівану
Прем'єр Ізраїлю закликав вивести миротворців ООН з Лівану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
43K
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
36K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2024
26K
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
24K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх

Новини

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
12 жовтня, 15:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua