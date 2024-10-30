Що відбувається у дворі будинку на Солом'янці, куди уночі влучив уламок дрона (фото, відео)

Віталій Кличко: «Місто надає допомогу мешканцям будинку, в який минулої ночі влучили уламки ворожого дрону»

Комунальні служби столиці допомагають мешканцям будинку, в який минулої ночі влучили уламки ворожого дрону, долати наслідки атаки. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Наразі відповідні служби демонтують пошкоджені балконні та віконні рами.

Столична влада надає допомогу мешканцям будинку, у який минулої ночі влучили уламки російського дрону.



Міські служби прибирають сміття, обстежують будинок, демонтують пошкоджені балконні та віконні рами. Закривають плівкою та фанерними плитами. pic.twitter.com/2CQaFABuK4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2024

«Місто надає допомогу мешканцям будинку, в який минулої ночі влучили уламки ворожого дрону. Міські служби прибирають сміття, обстежують будинок, демонтують пошкоджені балконні та віконні рами. Закривають плівкою та фанерними плитами. У дворі будинку розгорнули штаб, де мешканці можуть зігрітися, випити чаю та звернутися з питаннями щодо подальших дій. Зокрема, й як отримати допомогу за державною програмою єВідновлення», – зазначив Кличко.

Мер міста також уточнив, що пошкоджений і дитсадок поруч з будинком. «Загалом за час повномасштабної війни в столиці зруйновані або пошкоджені 156 шкіл та садочків», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня ворожі безпілотники атакували столицю. У Києві зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА у двох районах міста. В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі.