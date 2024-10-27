Росіяни вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі на Сумщині: деталі

На території області було зафіксовано 48 вибухів

Росіяни вдарили з артилерії по Хотінській громаді, унаслідок чого відбулося загоряння житлового будинку

Сьогодні, 27 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

У повідомленні ОВА йдеться, що вночі та зранку росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів.

Обстрілів зазнали:

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (чотири вибухи), КАБ (два вибухи);

Білопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (два вибухи), мінометний обстріл (пʼять вибухів);

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ) (пʼять вибухів), здійснили обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (один вибух), унаслідок чого відбулося загоряння житлового будинку;

Есманьська громада: завдано обстріл FPV-дроном (один вибух);

Миропільська громада: зафіксовано здійснено авіаудар (КАБ) (два вибухи);

Сумська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (один вибух), унаслідок чого травмовано одну людину;

Річківська громада: був обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (один вибух), унаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок;

Ямпільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (один вибух), унаслідок чого відбулося загоряння житлового будинку;

Шалигинська громада: відбулося здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (два вибухи).

«Ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – зазначають в ОВА.

В ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.

Також цієї ночі після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло.

Нагадаємо, у ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області. Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

20 жовтня, Росія атакувала один з енергетичних об'єктів у Сумській області. Внаслідок чого знеструмлено 103 населених пунктів на Роменщині. Про це повідомляють Сумиобленерго. Окрім того, ще більш ніж 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях Сумщини – 130 населених пунктів.