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Киянин виявив у центрі столиці уламки ворожого дрона (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Киянин виявив у центрі столиці уламки ворожого дрона (фото)
Для фіксації чергового воєнного злочину РФ, деталі дрона були передані поліції Подільського району
фото: Муніципальна охорона

Перехожий помітив підозрілий предмет і викликав муніципалів

Киянини, після чергової нічної атаки російських дронів на столицю, виявили уламки збитого безпілотника прямо в центрі міста. Про це повідомила пресслужба Муніципальної охорони міста.

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Як зазначається, інцидент стався на оглядовому майданчику біля Арки Свободи українського народу. Перехожий помітив підозрілий предмет і викликав муніципалів. Прибувши на місце, правоохоронці підтвердили, що це уламки російського дрона-камікадзе, ймовірно, «Шахеда».

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Територію обстежили вибухотехніки та поліцейські. На щастя, виявлений фрагмент не становив небезпеки. Однак, для фіксації чергового воєнного злочину РФ, деталі дрона були передані поліції Подільського району.

Раніше повідомлялося, що у мережі з'явилося фото наслідків падіння уламків в одному з районів Києва. Глава Дарницької РДА у Києві Микола Калашник повідомив, що вогонь був незначним, він опублікував відповідне фото.

Нагадаємо,  ніч на 25 жовтня Росія здійснила 15 з початку місяця атаку на українську столицю. Цього разу у бік Києва летіли ударні безпілотники з території Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, на столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями.  «Було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці», – уточнив він.

Теги: дрон безпілотник Київ

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