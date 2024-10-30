Нічна атака на Київ: влада показала наслідки в Соломʼянському районі (фото)

Унаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки

Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка

У ніч проти 30 жовтня ворог вчергове атакував столицю. Так, внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки в Солом’янському районі.

Згодом пожежу було ліквідовано. Під час її гасіння було евакуйовано 18 осіб, 30 – виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано, ще дев'ятеро осіб постраждали.

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Наслідки російської атаки в Соломʼянському районі фото: Facebook/КМВА

Так, Київська міська військова адміністрація показала наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці.

Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка.

У Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка фото: Facebook/КМВА

Наслідки нічної атаки російських дронів в Соломʼянському районі столиці фото: Facebook/КМВА

Окупанти пошкодили фасад будинку фото: Facebook/КМВА

Внаслідок атаки росіян в садочку пошкоджено вікна фото: Facebook/КМВА

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня 2024 року ворог завдав удару ракетою невстановленого типу із Білгородської області по приватному сектору на Сумщині, також атакував 62-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Як відомо, у ніч проти 30 жовтня Київська обласна військова адміністрація поінформувала, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

О 4:00 мер Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці.

До слова, повітряна тривога охопила майже пів України. Сигнал тривоги пролунав о 21:35 через загрозу застосування балістичного озброєння. Так, сирени лунали у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.