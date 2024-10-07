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Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 99 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Важкі бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України 6 ракетних (7 ракет), 72 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 94 КАБ) та 653 удари дронами-камікадзе, здійснив 3417 обстрілів позицій наших військ.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу ворога. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 58 окупантів вбитими та пораненими, знищено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. На цей час боєзіткнення тривають у трьох локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви за минулий день на Лиманському напрямку 18 разів штурмували російські війська. Досі триває три атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори невдачею завершились дев’ять спроб загарбників просунутися вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Активно діяла ворожа штурмова та бомбардувальна авіація. Окупанти за сьогодні 17 разів штурмували у районах Торецька та Щербинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж дня загалом здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Мирнограду, Лисівки, Крутого Яру, Новотроїцького, Променя, Петрівки та Селидового. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 157 окупантів.

Знищено три танки, три бойові броньовані машини, три гармати, три командно-спостережні пункти, два БПЛА та десять автомобілів. Також пошкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, сім ворожих авто та п’ять артилерійських систем загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка, на даний час точиться сім боїв.

На Времівському напрямку

Всього дотепер, застосовуючи штурмову авіацію, агресор сім разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Ясної Поляни та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку

Відбито шість ворожих атак, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 957-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти авіація Генштаб ворог

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2024 року
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