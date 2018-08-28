1 вересня у Києві відбудеться Олімпійський урок



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На Оболонській набережній відбудеться Всеукраїнський Олімпійський урок

У День знань, 1 вересня, о 15:00 на Оболонській набережній у Києві стартує Всеукраїнський Олімпійський урок, який із 2005 року триває у різних містах України за ініціативою президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Цей спортивний захід підтримано розпорядженням КМДА.

За інформацією НОК, цьогорічне свято буде присвячено ІІІ літнім Юнацьким Олімпійським іграм, які на початку жовтня відбудуться у Буенос-Айресі.

Усі охочі зможуть спробувати скласти олімпійські іспити на більш ніж 40 спортивних майданчиках, взяти участь в олімпійському квесті, ближче познайомитися із майбутніми юними учасниками ЮОІ-2018 та зустрітися з олімпійськими чемпіонами та призерами.

Місце проведення: Оболонська набережна (просп. Героїв Сталінграда, 10-Д) та прилегла до неї акваторія водного стадіону.