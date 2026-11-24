У Шевченківському районі столиці річка Сирець (Сирецький струмок) змінила колір і стала молочно-білою. Ознаки забруднення водойми підтвердили комунальники та розпочали перевірку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичного краєзнавця Кирила Степанця та КП «Плесо».

Першим про інцидент повідомив краєзнавець Кирило Степанець, який оприлюднив фотографії побілілої водойми та застеріг, що забруднена вода може потрапити до басейну Дніпра.

Згодом на повідомлення відреагували у комунальному підприємстві «Плесо». 24 листопада фахівці інспекторського відділу підприємства обстежили Сирецький струмок вздовж вулиці Тираспільської та підтвердили факт забруднення водного об’єкта.

За даними комунальників, у водойму потрапила каламутно-світла рідина, яка візуально нагадує будівельну суміш, а вздовж берегів залишився характерний осад. Орієнтовна протяжність забрудненої ділянки становить близько 100 метрів. Попередньо встановлено, що стороння речовина могла потрапити до струмка через зливоприймальну мережу.

Для визначення точного складу речовини та рівня небезпеки фахівці відібрали проби води для лабораторних досліджень. Також про інцидент повідомили правоохоронців, щоб встановити причетних до забруднення осіб.

У КП «Плесо» наголосили, що ситуація викликає особливе занепокоєння, оскільки течія Сирецького струмка спрямована у бік озера Кирилівське. Відтак існує загроза подальшого поширення забруднення та потрапляння шкідливих речовин до озера.

У КП «Плесо» наголосили, що ситуація викликає особливе занепокоєння, оскільки течія Сирецького струмка спрямована у бік озера Кирилівське скриншот

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці зафіксували скид невідомих речовин у річку Любка. Вода в водоймі набула рожевого забарвлення та має виражений хімічний запах. Екоінспектори здійснили обстеження водойми 25 жовтня та 9 листопада. Під час перевірки фахівці виявили скид рідини невідомого походження з колектора безпосередньо в річку.

Раніше на Київщині у річці Борщагівка після ворожої атаки дронами зафіксували витік важких металів, кислот та критичне падіння рівня кисню. Екологи попереджають про загрозу забруднення ґрунтових вод та джерел питної води.