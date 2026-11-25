У ніч проти 25 листопада внаслідок російського обстрілу Білоцерківського району Київської області загинув чоловік 1974 року народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Після атаки ворога виникли пожежі на території підприємства та гіпермаркету фото: ДСНС Київщини

Крім людської втрати, обстріл спричинив руйнування цивільної інфраструктури. За інформацією очільника ОВА, на місці удару працюють екстрені служби.

Вогонь пошкодив вантажні авто фото: ДСНС Київщини

«Виникла пожежа на автостоянці. Її ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі. На місці продовжують працювати оперативні служби», – зазначив Тимур Ткаченко.

фото: ДСНС Київщини

За даними ДСНС Київщини, внаслідок влучань виникли пожежі на території підприємства та гіпермаркету, також загорілися два вантажні автомобілі.

Нагадаємо, 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень.

До слова, внаслідок російської атаки на селище Димер Вишгородського району Київської області загинули працівник Держпродспоживслужби Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія. У родині залишилася лише старша донька, яка втратила батьків та сестру. Після російської атаки 22 листопада родину вважали зниклою безвісти. Наступного дня під час пошуково-рятувальних робіт усіх трьох знайшли загиблими.