Удар по Київщині: у Білоцерківському районі горіли підприємство й гіпермаркет, є загиблий
Ворожий обстріл спричинив також руйнування цивільної інфраструктури
У ніч проти 25 листопада внаслідок російського обстрілу Білоцерківського району Київської області загинув чоловік 1974 року народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Крім людської втрати, обстріл спричинив руйнування цивільної інфраструктури. За інформацією очільника ОВА, на місці удару працюють екстрені служби.
«Виникла пожежа на автостоянці. Її ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі. Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі. На місці продовжують працювати оперативні служби», – зазначив Тимур Ткаченко.
За даними ДСНС Київщини, внаслідок влучань виникли пожежі на території підприємства та гіпермаркету, також загорілися два вантажні автомобілі.
Нагадаємо, 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень.
До слова, внаслідок російської атаки на селище Димер Вишгородського району Київської області загинули працівник Держпродспоживслужби Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія. У родині залишилася лише старша донька, яка втратила батьків та сестру. Після російської атаки 22 листопада родину вважали зниклою безвісти. Наступного дня під час пошуково-рятувальних робіт усіх трьох знайшли загиблими.
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