У Києві рух міської електрички після тривоги відновлено, але поїзди курсують із затримками
Низка рейсів наразі курсує зі значним відставанням від графіка
Під час підвищеної повітряної загрози вранці 25 листопада рух кільцевої електрички в обох напрямках тимчасово призупиняли. Наразі загроза минула і рух кільцем повністю відновлено, але через вимушений простій у розкладі утворилися затримки – на деяких ділянках поїзди доводиться чекати довше, ніж зазвичай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.
Які рейси наразі курсують із затримками:
- Б02 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Київ-Волинський із затримкою 39 хв.
- A02 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Берестейська із затримкою 37 хв.
- Д01 Почайна - Дарниця - Видубичі курсує зі станції Почайна із затримкою 35 хв.
- А01 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Березняки із затримкою 46 хв.
- Б04 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 35 хв.
- Б02 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 35 хв.
- Б05 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 7 хв.
- А02 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 34 хв.
- А04 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 43 хв.
- Б03 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 21 хв.
- А03 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 16 хв.
- Б04 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 23 хв.
Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях.
Нагадаємо, 24 листопада, столична міська електричка несподівано «перемістила» пасажирів у минуле. На інформаційних табло у вагонах замість актуальної дати та часу раптом засвітилися інші цифри – 1 січня 2000 року, субота, та 11:24.Ймовірно, на бортовому комп'ютері поїзда стався технічний збій, через який система скинула налаштування до базової заводської дати. Проте для ранкових пасажирів поїздка на роботу на мить перетворилася на «подорож» у початок міленіуму та святковий суботній ранок.
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