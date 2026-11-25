Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях

Під час підвищеної повітряної загрози вранці 25 листопада рух кільцевої електрички в обох напрямках тимчасово призупиняли. Наразі загроза минула і рух кільцем повністю відновлено, але через вимушений простій у розкладі утворилися затримки – на деяких ділянках поїзди доводиться чекати довше, ніж зазвичай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Які рейси наразі курсують із затримками:

Б02 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Київ-Волинський із затримкою 39 хв.

A02 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Берестейська із затримкою 37 хв.

Д01 Почайна - Дарниця - Видубичі курсує зі станції Почайна із затримкою 35 хв.

А01 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Березняки із затримкою 46 хв.

Б04 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 35 хв.

Б02 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 35 хв.

Б05 Святошин - Вокзальна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 7 хв.

А02 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 34 хв.

А04 Святошин - Почайна - Дарниця курсує зі станції Святошин із затримкою 43 хв.

Б03 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 21 хв.

А03 Дарниця - Вокзальна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 16 хв.

Б04 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 23 хв.

Пасажирів просять бути обачними під час безпекових зупинок та перебувати на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях.

Нагадаємо, 24 листопада, столична міська електричка несподівано «перемістила» пасажирів у минуле. На інформаційних табло у вагонах замість актуальної дати та часу раптом засвітилися інші цифри – 1 січня 2000 року, субота, та 11:24.Ймовірно, на бортовому комп'ютері поїзда стався технічний збій, через який система скинула налаштування до базової заводської дати. Проте для ранкових пасажирів поїздка на роботу на мить перетворилася на «подорож» у початок міленіуму та святковий суботній ранок.