Сьогодні, 24 листопада, у Києві випав перший у цьому сезоні мокрий сніг. Хоча опади були незначними та нетривалими, через зниження температури повітря до 0 °C на столичних дорогах може утворитися ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

За інформацією комунальників, упродовж дня дорожники завчасно обробляли протиожеледними засобами покриття, приділяючи особливу увагу ділянкам, де слизька дорога може суттєво ускладнити рух транспорту.

Наразі спецтехніку розміщують на вихідних позиціях на вулично-дорожній мережі столиці, щоб у разі подальшого похолодання оперативно розпочати повторну обробку шляхів.

У «Київавтодорі» зазначили, що загалом цієї зими для боротьби з ожеледицею та прибирання снігу в місті підготували 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними та обережними на дорогах і тротуарах.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, у Києві випав перший у цьому сезоні мокрий сніг. Хоча опади були незначними та нетривалими, через зниження температури повітря до 0 °C на столичних дорогах може утворитися ожеледиця.