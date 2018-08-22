1 вересня за парти столичних шкіл сядуть майже 34 тис. першокласників



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В середньому по місту на кожного першачка - по 6,3 тисячі гривень

1 вересня до столичних шкіл підуть майже 34 тисячі першокласників. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час Серпневої конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників міста Києва.

«Київ посилено працює над тим, щоб 1 вересня майже 34 тисячі першокласників розпочали навчання в рамках Концепції «Нова українська школа». І ми зробимо все, щоб у них було завзяття до навчання, аби вони хотіли пізнавати світ у цікавій інтерактивній формі», - сказав Кличко.

Мер столиці відзначив, що з вересня країна переходить на 12-річну систему навчання та впроваджує Концепцію Нової української школи. На впровадження Нової української школи, зауважив міський голова, держава виділила Києву 69,6 млн грн. Столиця мала виділити решту – 30% – проте збільшила свій внесок в реформу освіти в 6,5 разів.

«Київ – єдиний регіон в Україні, який виділив найбільше коштів на впровадження Нової української школи. Держава нам виділила 69,6 млн грн. Місто ж мало віднайти решту - 30 відсотків. Але ми збільшили нашу частку в 6,5 разів! І виділили на втілення цієї концепції безпрецедентну суму - понад 150 млн гривень. Відповідно, в середньому по місту на кожного першачка - по 6,3 тисячі гривень», - додав він.

На ці кошти кожен район столиці облаштовує для маленьких киян класи та приміщення новими партами-трансформерами, «живими підлогами», сучасними меблями, комп'ютерами. Для вчителів створять сучасні робочі місця, обладнані необхідною комп’ютерною технікою.

Кличко підкреслив, щорічно бюджет освітньої галузі збільшується приблизно на 26%. Так, у 2018 році на освіту з бюджету міста було виділено 13 млрд. грн., це майже на 2,7 млрд. грн. більше (або на чверть) ніж у 2017-ому.

Тільки на підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду цього року з бюджету міста виділили 1,8 млрд. грн.

«Постійне збільшення фінансування та ефективне використання коштів на навчання та виховання наших дітей дає результати. Тільки за останніх чотири роки в столиці побудовано або повністю реконструйовано 6 шкіл та 19 дитячих садочків, а чергу в садки ми скоротили на 12,6 тисяч місць», - наголосив столичний голова.

За словами Кличка, тільки у 2018 році в Києві заплановано відкрити 11 закладів освіти. З них: 3 школи (одну новозбудовану, одну повністю реконструйовану і одну прибудову). Та 8 садочків - як побудованих, так і реконструйованих. Також у столиці буде відкрито 2 школи та 5 садочків приватної форми власності.

«3 дитсадки ми вже відкрили. До 1 вересня плануємо відкрити і реконструйований садочок №260 в Оболонському районі. Це ще додаткових 260 місць. А до кінця року маленьких вихованців приймуть ще 4 реконструйованих садочки – в Голосіївському, Оболонському, Дарницькому і Печерському районах», - зауважив мер Києва.

Щодо шкіл, то до нового навчального року заплановано відкрити школу №334 у Дарницькому районі. Заклад стане першою енергоефективною і «розумною» школою в Україні. До кінця року планується завершити реконструкцію з добудовою школи в Биківні. Та будівництво другого пускового комплексу розширення школи №151 у Голосіївському районі.

Також Кличко подякував педагогам за їх працю та відданість професії та побажав вдалого початку нового навчального року, допитливих та вдячних учнів.

«Бути вчителем - це місія. Ми довіряємо вам найдорожче - наших дітей. І те, чому ви їх навчите, вони нестимуть далі по життю. Ви заслуговуєте найкращого за те, що ви робите. І ми, як міська влада, докладаємо всіх зусиль, аби покращити умови праці для педагогів, збільшувати зарплатню. Так, поки це, на жаль, не так, щоб було досить. Але будемо працювати, щоб поліпшувати динаміку», - зазначив Кличко.