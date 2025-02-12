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13 лютого у Броварах тимчасово буде відсутня вода: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
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13 лютого у Броварах тимчасово буде відсутня вода: адреси
Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях
фото: Укрінформ

Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води  

Комунальне підприємство (КП) «Броваритепловодоенергія» попередило, що завтра, 13 лютого, у Броварах тимчасово буде  припинене централізоване водопостачання через ремонтні роботи на водопровідних мережах. Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях. Про це повідомили у Броварській міській територіальній громаді.

Повідомляється, що відключення водопостачання триватиме з 09:00 до 17:00.

Як повідомили в КП «Броваритепловодоенергія», без води залишаться мешканці, які проживають за наступними адресами:

  •  вул. Благодатна, №№63-123;
  • вул. Ремонтників;
  • вул. Відродження;
  • вул. Ярмаркова;
  • пров. Благодатний;
  • пров. Парковий.

Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води та вибачаються за тимчасові незручності. 

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.

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Теги: Бровари Київ відключення водопостачання

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