13 лютого у Броварах тимчасово буде відсутня вода: адреси

Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях

Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води

Комунальне підприємство (КП) «Броваритепловодоенергія» попередило, що завтра, 13 лютого, у Броварах тимчасово буде припинене централізоване водопостачання через ремонтні роботи на водопровідних мережах. Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях. Про це повідомили у Броварській міській територіальній громаді.

Повідомляється, що відключення водопостачання триватиме з 09:00 до 17:00.

Як повідомили в КП «Броваритепловодоенергія», без води залишаться мешканці, які проживають за наступними адресами:

вул. Благодатна, №№63-123;

вул. Ремонтників;

вул. Відродження;

вул. Ярмаркова;

пров. Благодатний;

пров. Парковий.

Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води та вибачаються за тимчасові незручності.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.