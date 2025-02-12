13 лютого у Броварах тимчасово буде відсутня вода: адреси
Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води
Комунальне підприємство (КП) «Броваритепловодоенергія» попередило, що завтра, 13 лютого, у Броварах тимчасово буде припинене централізоване водопостачання через ремонтні роботи на водопровідних мережах. Води не буде з 9 ранку на шістьох вулицях. Про це повідомили у Броварській міській територіальній громаді.
Повідомляється, що відключення водопостачання триватиме з 09:00 до 17:00.
Як повідомили в КП «Броваритепловодоенергія», без води залишаться мешканці, які проживають за наступними адресами:
- вул. Благодатна, №№63-123;
- вул. Ремонтників;
- вул. Відродження;
- вул. Ярмаркова;
- пров. Благодатний;
- пров. Парковий.
Комунальники просять жителів завчасно зробити запас води та вибачаються за тимчасові незручності.
Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.
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