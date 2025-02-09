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Київводоканал спростував фейк про різке зростання тарифів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Київводоканал спростував фейк про різке зростання тарифів
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у Києві залишились незмінними
фото: УНІАН

Кияни у мережі повідомили, що отримали квитанції, де у платіжках за січень відображається тариф на холодну воду у чотири рази більший, ніж зазвичай

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у чотири рази. У пресслужбі підприємства роз’яснили ситуацію.

«Ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах.

«У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено», – додали там.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.

17 січня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наразі всі тарифи залишатимуться незмінними. Ризик перегляду тарифів може виникнути лише за умов масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури. Наприклад, «Укренерго» здійснює відновлення пошкоджених об'єктів виключно за власний рахунок, і лише в критичних ситуаціях може постати питання про коригування тарифів.

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Теги: Київ тарифи вода водопостачання

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