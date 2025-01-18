У Києві прогриміла серія гучних вибухів
Негайно прямуйте в укритття циівльного захисту!
У столиці під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів.
Негайно прямуйте в укритття циівльного захисту!
У Києві та кількох областях тривога оголошена через атаку балістики. Також Сили ППО збивали ворожі дрони.
«У столиці знову гучно. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!», – повідомив мер Віталій Кличко.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
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