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У Києві прогриміла серія гучних вибухів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Києві прогриміла серія гучних вибухів
РФ атакувала вночі балістикою та дронами
фото з відкритих джерел

Негайно прямуйте в укритття циівльного захисту!

У столиці під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів. 

Негайно прямуйте в укритття циівльного захисту!

У Києві та кількох областях тривога оголошена через атаку балістики. Також Сили ППО збивали ворожі дрони.

«У столиці знову гучно. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!», – повідомив мер Віталій Кличко.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ракета дрон безпілотник війна Київ тривога Україна окупанти

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