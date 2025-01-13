Якість повітря у столиці нормалізувалася: деталі від КМДА

Наразі спостерігається низький рівень забрудненості у всіх районах міста

Станом на 08:00 13 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 19.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 22.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 289.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 29.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 20.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 15.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 340.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 32.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 3.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 38 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 28.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 40.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 453.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 10.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 15.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 22.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 24 мкг/м3;

діоксид сірки – 25.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 547.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 15.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 26.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 29.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 43.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 11.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 885.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 21.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 29.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.122 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 44 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 27.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25.7 мкг/м3;

оксид вуглецю – 424.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 29.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 36.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 33.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 34.1 мкг/м3;

озон – 21.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 489.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 42.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 35.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 6.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 18.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

Нагадаємо, учора, 12 січня, у столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66. Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

До слова, сьогодні,13 січня у столиці та області прогнозують мороз та небезпечні природні явища. Через ожеледицю у Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий.