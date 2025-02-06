Американський дім у Києві припинив роботу
Американський дім перебував під управлінням міжнародної громадської організації Irex
У Києві тимчасово зачинено Американський дім (America House). Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.
«Наразі наш фізичний простір зачинений, відвідати можна лише події за попередньою реєстрацією. Також до наших заходів можна приєднатися онлайн та на партнерських локаціях», – йдеться на сайті Американського дому.
Зауважимо, що Американський дім перебував під управлінням міжнародної громадської організації Irex, яка фінансувалася Державним департаментом США та USAID.
Нагадаємо, Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році і займався «розвитком потенціалу молодих лідерів України» та «зміцненням зв’язків між українцями та американцями». Окрім Києва, Американські доми працюють у Львові та Одесі.
Як повідомлялося, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.
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