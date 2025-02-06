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Американський дім у Києві припинив роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Американський дім у Києві припинив роботу
Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році
фото: America House Kyiv

Американський дім перебував під управлінням міжнародної громадської організації Irex

У Києві тимчасово зачинено Американський дім (America House). Про це повідомила організація на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі наш фізичний простір зачинений, відвідати можна лише події за попередньою реєстрацією. Також до наших заходів можна приєднатися онлайн та на партнерських локаціях», – йдеться на сайті Американського дому.

Зауважимо, що Американський дім перебував під управлінням міжнародної громадської організації Irex, яка фінансувалася Державним департаментом США та USAID.

America House Kyiv – це інклюзивний та передовий культурний простір. America House організовує широкий спектр заходів, включаючи англомовні програми, майстер-класи з розвитку навичок, культурні заходи, художні виставки, концерти тощо. America House Kyiv організовує широкий спектр заходів, включно з англомовними програмами, семінарами з розвитку навичок, культурними подіями, мистецькими виставками, концертами та іншими. 

Нагадаємо, Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році і займався «розвитком потенціалу молодих лідерів України» та «зміцненням зв’язків між українцями та американцями». Окрім Києва, Американські доми працюють у Львові та Одесі.

Як повідомлялося, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

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Теги: Київ США Україна

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