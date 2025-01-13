У Києві почалися перевірки великогабаритного та громадського транспорту

У 2024 році в Києві складено 729 актів через порушення у сфері вантажних перевезень

Проблема перевантажених вантажівок є критичною для стану столичних доріг

На вихідних 11 та 12 січня «Укртрансбезпека» та патрульна поліція провели у Києві заходи щодо виявлення порушень габаритно-вагових норм та перевірки пасажирських перевезень. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними «Укртрансбезпеки», у 2024 році в Києві складено 729 актів через порушення у сфері вантажних перевезень, серед яких:

54 випадки стосувалися міжнародних перевезень;

537 випадків – внутрішніх перевезень;

138 порушень – перевищення вагових параметрів;

122 випадки застосування блокувальних пристроїв.

Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, проблема перевантажених вантажівок є критичною для стану столичних доріг.

«Автівки, що ігнорують габаритно-вагові норми, завдають значної шкоди інфраструктурі, на ремонт якої щороку витрачаються значні бюджетні кошти. У багатьох випадках причина погіршення стану доріг полягає не в матеріалах чи якості робіт, а у порушенні норм експлуатації», – пояснив Ткаченко.

Серед пасажирських перевезень минулого року інспектори зафіксували 861 порушення як у міжнародних, так і у внутрішніх перевезеннях.

«Тут мова йде не лише про фінансові втрати, а й про безпеку пасажирів. Недотримання норм створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей. Посилені перевірки мають стати нашою звичайною практикою. У пріоритеті завжди повинні бути інтереси та безпека киян, а не «зручні» умови для бізнесу чи комунальних підприємств, які свідомо ігнорують встановлені правила», – зауважив голова Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, незважаючи на те, що ремонтні роботи на київських дорогах тривають і зараз, комунальні служби вже планують масштабні зміни на наступний рік. Про це повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Федоренко. Він зазначив, що цього року комунальники активно працювали над оновленням дорожнього покриття на багатьох вулицях Києва. Зокрема, було проведено капітальний ремонт Центральної Садової, перекладено асфальт на Володимирському узвозі та виконано поточний ремонт численних доріг, включаючи Виставкову, Вірменську та Оболонський проспект. Також були відремонтовані мости та шляхопроводи.