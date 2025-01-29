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Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження
Для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень
фото: Служба безпеки України

СБУ і Нацполіція викрили одного з топпосадовців Київської міської державної адміністрації, який зробив собі фейкову інвалідність

Служба безпеки та Національна поліція викрили ще одну схему з ухилення від мобілізації у Київській міській державній адміністрації (КМДА). Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України. 

За матеріалами справи, перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності.

Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження фото 1
фото: Служба безпеки України

Ця довідка дозволила йому отримати «бронь» від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності.

Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито «часткову втрату дієздатності».

Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема «погіршив» показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність, підробивши дані обстеження фото 2
фото: Служба безпеки України

Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК.

Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів. Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який видав розпорядження про заборону переведення у піхоту висококваліфікованих спеціалістів Повітряних сил, водночас сказав, що поточні темпи мобілізації не закривають потреб армії. Зараз тривають заходи щодо зменшення у ЗСУ логістичної складової, забезпечення та обслуговування, але в «розумних межах», зазначив головком.

До слова, у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав п’ять повісток, проте ухилився від мобілізації. За даними суду, чоловіка в липні 2024 року визнали придатним до мобілізації. У вересні він отримав п’ять повісток, проте жодного разу не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу. На суді чоловік провину визнав і заявив, що ухилився від мобілізації, бо «не був згоден з висновком лікарської комісії, оскільки хворіє та вважає себе нездатним іти до війська».

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Теги: Київ соцвиплати чиновник мобілізація розслідування поліція ухилянти

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