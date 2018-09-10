20 жовтня у Жовтневому палаці відбудеться прем'єра вистави «Дракон»



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За основу взято казковий сюжет про дракона, якого не можна перемогти, тому що він живе в кожному з жителів міста

20 жовтня у Жовтневому палаці в Києві відбудеться прем'єра нового спектаклю режисера Володимира Горянського за мотивами вічно актуальної п'єси Євгенія Шварца «Дракон».

На сцені прозвучить прекрасна музика і вірші Олександра Меламуда, написані спеціально для постановки. За основу взято казковий сюжет про дракона, якого не можна перемогти, тому що він живе в кожному з жителів міста. «Ця історія зовсім не про чудовисько. Вона про людей, які не готові до свободи, адже життя під владою дракона вони вважають цілком прийнятним. Втративши одного тирана, вони покірно коряться іншому. Виявляється, вбити дракона недостатньо...», - йдеться в анонсі спектаклю.

Спеціально для вистави були створені оригінальні декорації, а також розроблені унікальні костюми.

На глядачів чекає жива музика, світлове шоу, персонажі, що запам'ятовуються, і живий музичний супровід.

У ролях: Дмитро Ступка, Володимир Горянський, Олександр Меламуд, Олексій Суханов, Лілія Ребрик, Максим Максимюк, Віталій Ажнов, Володимир Захарченко.

Режисер: Володимир Горянський.

Композитор і автор віршів: Олександр Меламуд.

Художник-сценограф: Олексій Обертинський.

Художник по костюмах: Любава Сокол.

За участю бенду імені Джульєтти Капулетті під керівництвом Андрія Соловйова.

Продюсер: Олександр Меламуд.

Медіапартнер: «Главком»