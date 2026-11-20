«Блиск» почав чергувати на початку листопада 2026 року. Система може виявляти повітряну ціль, наводитися на неї та пропалювати корпус лазерним променем на відстані до одного кілометра. Про це повідомляє видання BBC News, передає «Главком».

Розробники системи ППО пояснили журналістам, що для знищення невеликого FPV-дрона установці потрібні частки секунди. Натомість корпус шахеда, який має кілька шарів захисту з різних матеріалів, зокрема гуми, лазер повинен пропалювати протягом кількох секунд.

Водночас на момент підготовки репортажу «Блиск» ще не мав підтверджених уражених цілей. У компанії Carmine Sky пояснили це, зокрема, несприятливими погодними умовами: хмарність і туман знижують ефективність лазерної зброї.

Окрім лазерної установки, компанія в столиці розгорнуто мережу автоматизованих кулеметних турелей Sky Sentinel. За інформацією компанії, у Києві встановили 17 таких систем, частину з них – для захисту мостів через Дніпро.

Турелі оснащені штучним інтелектом, який допомагає виявляти ворожі безпілотники та прораховувати траєкторію їхнього руху. Установки обладнані великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7 мм. Оператори керують ними дистанційно з командного пункту, а для відкриття вогню потрібні погодження Повітряного командування, відповідального за координацію операторів, та оперативного чергового.

За словами представника компанії, ефективна дальність ураження турелей становить близько двох кілометрів, однак у туманну погоду вона може скорочуватися до 500 метрів. За неповний 2026 рік такі установки, як стверджують у Carmine Sky, знищили десятки російських повітряних цілей, зокрема реактивні дрони та окремі крилаті ракети.

Варто нагадати, що українські військові успішно збили російські реактивні безпілотники за допомогою роботизованих турелей. Ці системи використовують машинний зір та елементи штучного інтелекту для автоматичного виявлення і супроводу повітряних цілей